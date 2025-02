Lar Cooperativa registra queda de 6,9% na receita em 2024, para R$ 20,28 bi

São Paulo, 4 - A Lar Cooperativa Agroindustrial, com sede em Medianeira (PR), registrou queda de 6,9% em sua receita líquida em 2024, totalizando R$ 20,28 bilhões, ante R$ 21,7 bilhões no ano anterior. Apesar da retração no faturamento, a cooperativa alcançou um lucro líquido de R$ 922,3 milhões, crescimento de 66,1% em relação a 2023, informou a cooperativa nesta terça-feira, 4. "A frustração da safra de grãos em Mato Grosso do Sul em grau menor na lavoura de soja e mais grave no milho, somada a cotações mais baixas nos preços, fez com que a receita líquida da cooperativa caísse", destacou o diretor-presidente da Lar, Irineo da Costa Rodrigues, em nota.A avicultura passou a liderar o faturamento em 2024, respondendo por 42,34% da receita líquida, seguida por grãos com 34,53% e insumos com 15,21%. No ano anterior, grãos haviam sido o principal segmento, representando 41,58% do total.Mesmo com a queda na receita, os associados receberão R$ 330 milhões em benefícios, incluindo cerca de R$ 100 milhões em sobras de balanço, valor 117,95% superior aos R$ 46 milhões distribuídos em 2023. O montante inclui bonificações em insumos, fidelidade de grãos, qualidade de milho e pagamento de capital.A cooperativa, que completou 60 anos em 2024, manteve investimentos estratégicos ao longo do último ano. Entre os destaques estão a aquisição de uma Unidade de Beneficiamento de Sementes em Xanxerê (SC) e a inauguração do maior incubatório das Américas, em Itaipulândia (PR), além de novas estruturas em Mato Grosso do Sul.O número de cooperados cresceu 3,9%, alcançando 14.156 associados, ante 13.624 em 2023. O quadro de funcionários também aumentou 3,6%, passando de 23.543 para 24.390 profissionais, mantendo a Lar como a cooperativa singular que mais emprega no Brasil. "Os números mostram que o cooperativismo, não só no Paraná, mas também no País, está muito forte e consolidado, gerando empregos, renda e desenvolvimento para as comunidades", afirmou o superintendente do Sistema Ocepar, Robson Mafioletti, em comunicado.