'Vão durar muito': por que jogo de panelas em inox Tramontina faz sucesso

O Guia de Compras UOL encontrou um jogo de panelas com cinco peças em aço inox, da Tramontina, que promete deixar a rotina na cozinha mais prática.

Segundo o fabricante, o jogo possui peças de aço inox, que são capazes de distribuir o calor uniformemente, acelerando o cozimento dos alimentos. Confira mais informações sobre as peças e as opiniões de quem comprou:

O que diz a Tramontina sobre o jogo de panelas?

Feitas de aço inox, não soltam resíduos nos alimentos, mantendo-os saudáveis, de acordo com o fabricante

Com fundo triplo (aço inox, alumínio e aço inox), que distribui o calor uniformemente, proporcionando um cozimento mais rápido e deixando os alimentos aquecidos por mais tempo

Indicadas para fogão a gás ou por indução; também podem ser levadas ao forno

Jogo inclui caçarola funda com tampa (3,1 l), cozi-vapore (1,6 l), frigideira de 20 cm, panela de 16 cm e panela de 18 cm

Desenho limpo e sem cantos para facilitar a limpeza

Pode ser lavado na lava-louças

O que diz quem comprou?

Esse produto já recebeu mais de 7.300 avaliações na Amazon e a maioria delas (83%) deu a nota máxima de cinco estrelas. Os principais elogios dos consumidores são a distribuição da temperatura, leveza e facilidade ao limpar as peças.

Com certeza valem a pena: são panelas que vão durar muito (há muitas dicas de cuidados no manual). A lavagem é fácil e a forma de distribuição de temperatura é muito boa. Além disso, são esteticamente bonitas. Fiquei muito feliz com a aquisição. Beatriz

Ainda que seja uma linha de "entrada" na categoria das panelas de fundo triplo, não fica devendo em nada para qualquer outra. Julio Freitas

Ótimo jogo de panelas. Os tamanhos são bons para uma família pequena. Elas funcionam perfeitamente em fogão de indução e são fáceis de limpar. Elas não têm teflon, então pode grudar, mas nada difícil de remover. Sobre a frigideira, eu não recomendo que faça fritura nela, pois gruda tudo. É melhor a de teflon para as frituras que podem grudar. Vinícius

Essas panelas Tramontina são bem bonitas e de ótima qualidade. Elas são muito boas em fogão por indução. Fabiano Gomes

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns comentários citam que as panelas são pequenas, mancham facilmente, esquentam muito e que os alimentos tendem a grudar no fundo. Confira:

Qualidade ruim, ficam manchadas; e a comida queima com facilidade. Sandra França

Parei de tentar usar a frigideira porque tentei de tudo que eles indicam e nada funcionou. Gruda tudo e mais um pouco. Mandei e-mail antes de fazer a avaliação para ver se iriam me dar mais opções de uso, mas não deram. Gruda mesmo! Uma pena. Carmem

As panelas aparentemente têm ótima qualidade, mas são pequenas. Paulo Vilela

As panelas são todas muito pequenas. A maior panela que vem ainda é pequena para fazer um pacote de macarrão, por exemplo. Pelas fotos parecem muito maiores. Me assustei com o tamanho quando abri. Andre Lambert

