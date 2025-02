Motociclista empina moto e mata idoso atropelado em SP

Um idoso de 88 anos morreu atropelado por um homem que empinava uma moto em uma rua do bairro de Perus, na zona noroeste de São Paulo.

O que aconteceu

Lúcio Cológis atravessava a faixa de pedestres quando foi atingido pela moto. O acidente aconteceu na tarde do domingo (2), na rua Engenheiro Augusto Durant.

Após atropelar o idoso, o motociclista voltou para pegar objetos pessoais que caíram na pista e fugiu. Outras pessoas que passavam pelo local chamaram o socorro médico para Lúcio, que foi resgatado, mas teve a morte constatada no hospital.

Câmeras de segurança gravaram o momento do atropelamento. Nas imagens, é possível ver que o motociclista atinge o idoso ainda com a moto empinada. A vítima é arremessada por metros, e fica estirada no chão, sem receber nenhum apoio do responsável pelo acidente.

Motociclista se apresentou à delegacia após o crime. A polícia pediu a prisão preventiva dele por homicídio doloso na direção de veículo automotor e por omissão de socorro. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o pedido de prisão ainda não foi analisado pela Justiça.

Identidade do motociclista não foi divulgada. O UOL não encontrou até o momento a defesa do suspeito. O espaço segue aberto para manifestação.

Corpo de Lúcio foi enterrado nesta quarta-feira (4). Ele foi velado no Cemitério Dom Bosco, em Perus.

Caso semelhante matou outro homem na zona leste

Leonildo Ferreira foi atropelado por homem que empinava moto na zona leste de São Paulo Imagem: Reprodução de redes sociais

Leonildo Ferreira Silva, 55, atravessava a rua com o neto de 6 anos em Sapopemba quando foi atingido por homem empinando moto. O caso aconteceu no dia 4 de janeiro e a vítima morreu após ser levada ao hospital.

Na ocasião, o motociclista que empinava o veículo, um homem de 25 anos, foi preso. Marcos Ribeiro Dias da Silva teve a prisão em flagrante convertida em preventiva e seguia preso e sem defesa constituída nesta terça-feira (4).