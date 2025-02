Hugo Motta: Creio que nos próximos dias eu esteja com Haddad para alinhar a pauta

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que pretende estar com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ainda nesta semana, para alinhar as prioridades da pauta para 2025. A declaração ocorreu em entrevista à emissora Record, nesta terça-feira, 4.

"Creio que, nos próximos dias, eu deva estar com o ministro da Fazenda. Penso que ainda esta semana, talvez, para que tenhamos a possibilidade de alinhar a pauta que o ministro irá autorizar para o ano de 2025", declarou.

Na ocasião, Motta voltou a dizer que a política de gastos públicos do governo deve ser reajustada e defendeu uma compensação para a reforma do Imposto de Renda. Segundo ele, há esgotamento no Congresso sobre projetos de aumento de tributações.

Durante a entrevista, o deputado também disse que, se for chamado, comparecerá à reunião do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), com os presidentes dos Três Poderes, para tratar das emendas parlamentares.

"Na hora que chamar, eu irei. Na minha avaliação, isso é muito bom, é um sinal de que o ministro quer resolver essa situação", afirmou.