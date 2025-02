Boné serve pra proteger do sol, não resolver problemas do país, diz Motta

Em meio a uma "guerra dos bonés", o recém-eleito presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse nesta terça-feira (4) que o item não vai resolver os problemas do país.

O que aconteceu

Motta publicou nas redes sociais que boné serve para proteger a cabeça do sol. "O que a gente precisa é fazer, e ter a cabeça aberta pra pensar em como ajudar o Brasil a ir pra frente", escreveu ele no X (ex-Twitter).

Post do deputado vem logo após presidente Lula (PT) divulgar vídeo usando boné azul com frase "O Brasil é dos brasileiros". Idealizada pela nova Secretaria de Comunicação da Presidência, a peça foi usada pela primeira vez por parlamentares governistas durante a eleição no Congresso no último sábado (1º).

Deputados de oposição rebateram com boné verde e amarelo dizendo "Comida barata novamente, Bolsonaro 2026". Ambos os bonés se inspiram no usado por Donald Trump e apoiadores desde o primeiro mandato do republicano nos Estados Unidos, com o lema "Make America Great Again" ("Faça os EUA grandiosos novamente", em inglês).

'Vamos tratar tema da anistia com tranquilidade'

Motta também disse nesta terça-feira que não quer que a Câmara seja causadora de instabilidade. Em entrevista à GloboNews, ele falou que vai discutir o projeto de anistia aos condenados pelos atos golpistas do 8 de janeiro "de maneira tranquila e serena".

Ele relatou ter conversado com Lula e com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de forma "madura". "Sabemos que esse tema divide a Casa", declarou. "Vamos tratar esse tema de maneira tranquila, serena. Nosso trabalho sempre será em busca de harmonia e pacificação nacional".