Josias: Governo adere à macaquice em ação com bonés; efeito é pequeno

O Governo Lula aderiu à macaquice importada pelos bolsonaristas em ação com bonés, mas o efeito político é pequeno, opinou o colunista Josias de Souza no UOL News, do Canal UOL, nesta terça-feira (4).

Isso é uma macaquice, no final das contas. É a inanição política a serviço da macaquice. Você está incorporando a sua crítica à macaquice que o bolsonarismo trouxe para o Brasil. Josias de Souza, colunista do UOL

Na primeira sessão do Congresso com os novos presidentes, na última segunda (3), deputados bolsonaristas usaram um boné com a mensagem "Comida barata novamente - Bolsonaro 2026". Os oposicionistas levaram pacotes de café e peças de picanha para simbolizar a alta no preço dos alimentos.

A oposição copiou a estratégia do governo, já que, na eleição dos presidentes da Câmara e do Senado, os ministros do governo Lula licenciados para votar usaram um boné azul com a frase: "O Brasil é dos brasileiros".

Ao Canal UOL, Josias lembrou que o boné já tinha sido utilizado por aliados do presidente Donald Trump e que, portanto, os petistas estavam aderindo ao circo.

O Donald Trump utilizou o boné agora. Ele já utilizava antes, que é uma característica daquele Movimento MAGA, (America Make America Great Again, ou faça os Estados Unidos, a América grande novamente), e já tinha sido incorporado ao bolsonarismo, isso no primeiro mandato do Donald Trump.

O Eduardo Bolsonaro foi quem mais utilizou esse boné, depois ele fez até uma versão nacional (Make Brazil Great Again). O Bolsonaro também usou. O próprio Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, adornou a sua cabeça com um boné com essa mensagem.

Então, o petismo, o governo está aderindo a essa macaquice. O ministro Ricardo Padilha diz ter ouvido a sugestão, trouxe para o Sidônio [Palmeiras], elaborou o slogan 'O Brasil é dos brasileiros'. É um slogan meio fraco. E aí inspirou o deputado bolsonarista, que disse que 'sempre que eles nos imitarem, nós revidaremos e com mais tenacidade'. Veio a oposição e fez um circo ontem na sessão inaugural do Congresso.

Colocaram ali sobre as orelhas esse boné, uma mensagem provocativa, pedindo comida barata novamente, Bolsonaro 2026. Ele está inelegível, é improvável que recupere a elegibilidade. E comida barata, novamente, é algo que o bolsonarismo não tem autoridade para pedir. Quem não se lembra na gestão Bolsonaro da fila do osso? Josias de Souza, colunista do UOL

Líder do PT: boné azul é contraponto ao bolsonarismo

No UOL News, o senador Rogério Carvalho (PT-SE), líder do PT no Senado, admitiu a dificuldade do governo Lula (PT) e citou a necessidade de mudar o jeito de falar com povo para não perder a guerra da comunicação que trava com bolsonaristas.

Ou a gente aprende a dialogar com o senso comum, de forma direta, objetiva, tocando em questões que faz parte do sentimento do povo brasileiro e instiga as reações, ou a gente vai perder essa guerra da comunicação.

A esquerda tem um vício que é sempre fazer análises mais complexas, não se baseia nos fatos. Isso cria uma forma de diálogo com a sociedade muito mais fechado.

Então, eu acho que é preciso entender que este momento é o momento de dialogar com o senso comum, mas sem perder aquilo que é essência. Então, de fato, a esquerda tem uma dificuldade na sua própria forma de pensar e de se comunicar, muito menos factual, muito mais histórico, e isso é uma desvantagem em tempos de estímulo-reflexo, em tempos de algoritmo. Rogério Carvalho, líder do PT no Senado

Assista ao trecho do vídeo abaixo

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: