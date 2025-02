Gêmeos morrem afogados após chuva subir nível de lago no interior de SP

Mateus e Miguel Lugatto Ribeiro Garcia, de 19 anos, se afogaram enquanto nadavam no lago municipal de Viradouro (SP) neste domingo (2). Os corpos foram resgatados na segunda-feira (3).

O que aconteceu

Os jovens estavam com mais dois amigos no lago. O local possui uma placa avisando sobre a proibição de nadar, de acordo com a prefeitura de Viradouro.

Placa no lago avisa sobre a proibição de nadar no local Imagem: Divulgação/Prefeitura de Viradouro

Um dos irmãos começou a se afogar por volta das 21h. Então, o grupo pulou na água para tentar o salvamento, mas não conseguiram devido às condições no momento. Chovia no momento do acidente.

O outro irmão insistiu no resgate, mas também se afogou. Dois guardas patrimoniais que estavam no local acionaram o resgate.

Bombeiros de Bebedouro, Polícia Militar e Defesa Civil de Viradouro foram empenhados nas buscas. Por volta da meia noite de domingo, os trabalhos foram interrompidos em função da chuva.

Resgate foi retomado na manhã de segunda-feira, quando os corpos foram encontrados. Nas redes sociais, a prefeitura de Viradouro lamentou o caso. "Com imensa tristeza, lamentamos a partida precoce dos irmãos Miguel e Matheus, vítimas de um trágico afogamento no Lago Municipal."