Ex-secretário-geral da Otan, Stoltenberg torna-se ministro das Finanças da Noruega

Por Gwladys Fouche

OSLO (Reuters) - Jens Stoltenberg, ex-secretário-geral da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), tornou-se o novo ministro das Finanças da Noruega nesta terça-feira, como parte de uma reformulação do gabinete, assumindo o cargo no momento em que o país nórdico observa o impacto de uma possível guerra comercial transatlântica.

A nomeação de Stoltenberg, que é amplamente popular e respeitado, pode dar ao governo trabalhista em dificuldades um impulso nas pesquisas de opinião antes das eleições parlamentares de setembro.

O político veterano foi primeiro-ministro da Noruega entre 2000 e 2001 e entre 2005 e 2013. Ele chefiou a aliança militar ocidental por uma década, inclusive durante o primeiro mandato do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixando o cargo no ano passado.

Sua nomeação traz um negociador e diplomata experiente para o gabinete da Noruega em um momento de tensões comerciais globais.

"Esta equipe está pronta para liderar a Noruega em tempos difíceis", disse o primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Stoere, a repórteres do lado de fora do Palácio Real, depois que o novo gabinete se reuniu com o rei Harald.

"Vamos apresentar políticas que signifiquem algo na vida cotidiana das pessoas e (nós) estamos cientes da instabilidade no mundo pela qual a Noruega, como um país pequeno, é afetada."

Na Otan, Stoltenberg foi apelidado de "Trump-whisperer" (algo como "encantador de Trump") por convencer Donald Trump a manter a aliança depois que o presidente dos EUA reclamou durante seu primeiro mandato que os aliados estavam gastando muito pouco em defesa e ameaçou se retirar.

A Noruega, um país não pertencente à União Europeia, com 5,5 milhões de habitantes e uma economia voltada para a exportação, teme ficar vulnerável a uma guerra comercial transatlântica, caso Trump leve adiante sua ameaça de impor tarifas sobre os produtos da União Europeia. As principais exportações da Noruega são petróleo, gás e peixe.

O eurocético Partido do Centro da Noruega deixou o governo na quinta-feira em uma disputa sobre a adoção de políticas energéticas da União Europeia, deixando o Partido Trabalhista, de centro-esquerda, governar sozinho.

Os trabalhistas têm ficado para trás nas pesquisas antes da votação de setembro. Stoltenberg era popular entre os noruegueses durante seu tempo na Otan e depois disso, e poderia aumentar as perspectivas dos trabalhistas.

Stoltenberg, de 65 anos, é economista por formação e foi ministro das Finanças entre 1996 e 1997. Ele é amplamente visto como um centrista pragmático.

Em 2022, Stoltenberg deveria ter se tornado o presidente do banco central da Noruega, mas não assumiu a função depois que o então presidente dos EUA, Joe Biden, pediu que ele continuasse como chefe da Otan.

Durante seu primeiro período como primeiro-ministro, Stoltenberg estabeleceu a chamada regra de gastos, uma regra autoimposta que diz que os governos noruegueses não devem usar mais de 4% do valor total do fundo soberano para os orçamentos nacionais.

Desde então, essa regra foi reduzida para 3%, já que o valor do fundo cresceu.

