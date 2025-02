Ex-número 1 do mundo Simona Halep anuncia aposentadoria do tênis

A tenista romena Simona Halep, ex-número um do mundo e campeã de Roland Garros e Wimbedon, anunciou nesta terça-feira (4) sua aposentadoria durante o torneio de Cluj-Napoca, realizado em seu país.

Halep, de 33 anos, falou após ser derrotada pela italiana Lucia Bronzetti, 72ª do mundo, por 6-1 e 6-1 na primeira rodada da competição.

"Não sei se falo com vocês com alegria ou tristeza, mas tomei essa decisão de acordo com minha consciência. Meu corpo não aguenta mais, mas hoje quis jogar e me despedir em quadra", disse a tenista ao público romeno.

Suspensa até 2026 por testar positivo em um exame antidoping durante o US Open de 2022 e por uma anomalia em seu passaporte biológico, Halep teve sua sanção reduzida para nove meses pelo Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) em março de 2024, o que lhe permitiu retornar às quadras no ano passado.

Mas a romena não recuperou o nível que lhe permitiu subir ao trono mundial em outubro de 2017, e que manteve durante um total de 64 semanas ao longo da sua carreira.

Halep se despede com 24 títulos em seu currículo, incluindo Roland Garros em 2018 e Wimbledon em 2019. Ela também disputou outras três finais de Grand Slam (Roland Garros 2014 e 2017 e Aberto da Austrália 2018).

jde/iga/ma/aam/cb

© Agence France-Presse