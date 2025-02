Europa deve agir de acordo com seus interesses, diz chefe da Comissão Europeia

A União Europeia (UE) deve deixar as emoções de lado em suas relações com o mundo e agir de acordo com seus interesses, inclusive com os Estados Unidos, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, nesta terça-feira (4).

O bloco de países "deve enfrentar o mundo como ele é", disse Von der Leyen em uma reunião com embaixadores europeus credenciados em Bruxelas.

Nesse processo, "as decisões devem ser tomadas sem emoção ou nostalgia, mas sim com base no cálculo de quais são os nossos próprios interesses", disse aos diplomatas.

"Devemos nos comprometer e certamente teremos que nos envolver em negociações difíceis, mesmo com parceiros de longa data", disse a alta funcionária alemã.

"Estaremos prontos para negociações difíceis, se necessário", enfatizou.

Além disso, disse Von der Leyen, a UE pode ter que "trabalhar com países que não têm ideias semelhantes, mas compartilham alguns dos nossos interesses".

O novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou a UE com tarifas comerciais pesadas, uma possibilidade que disparou os alarmes.

Além disso, abriu um conflito com a Dinamarca, devido ao interesse declarado de Washington em tomar a Groenlândia.

Para Von der Leyen, a Europa deve deixar claro aos seus parceiros que "se todos pudermos vencer, estamos prontos para fazer concessões".

No entanto, acrescentou, "é importante manter o equilíbrio certo" para evitar uma guerra comercial "que não é do interesse de ninguém".

