EUA: lucro da Tyson Foods sobe para US$ 359 mi no 1º trimestre fiscal de 2025

São Paulo, 4 - A companhia norte-americana de carnes Tyson Foods reportou lucro líquido de US$ 359 milhões, ou US$ 1,01 por ação, no primeiro trimestre fiscal de 2025. O resultado superou o lucro líquido obtido em igual período do ano fiscal anterior, de US$ 107 milhões (US$ 0,30 por ação). O lucro ajustado passou de US$ 0,69 por ação, há um ano, para US$ 1,14 por ação. Já a receita com vendas aumentou de US$ 13,319 bilhões para US$ 13,623 bilhões em igual base comparativa.O lucro por ação ajustado superou a previsão de analistas consultados pelo FactSet, que esperavam um valor de US$ 0,90 por ação. A receita também foi maior que as projeções, que indicavam um valor de US$ 13,46 bilhões. No segmento de carne bovina da companhia, o volume de vendas ganhou 5,6% no primeiro trimestre fiscal, com ligeiro aumento de 0,6% no preço médio, somando US$ 5,335 bilhões. A comercialização de carne suína alcançou US$ 1,617 bilhão no trimestre encerrado em 28 de dezembro, recuo de 0,4% em volume, mas com preço médio 7% maior. As vendas de frango somaram US$ 4,065 bilhões, alta de 1,5% em volume, mas preço médio 0,7% menor.Além disso, a receita do segmento de alimentos preparados caiu para US$ 2,473 bilhões, baixa de 3,2% em volume, mas avanço de 0,4% no preço médio dos produtos. Já as vendas no segmento internacional chegaram a US$ 584 milhões, com volume 4,3% maior que no primeiro trimestre do ano anterior, mas 4% abaixo do preço médio."O ano fiscal de 2025 começou de forma forte, pois entregamos nosso terceiro trimestre consecutivo de crescimento em relação ao ano anterior em vendas, lucro operacional e EPS", disse em comunicado o CEO da Tyson Foods, Donnie King. "Nosso melhor desempenho trimestral em mais de dois anos reflete uma execução aprimorada em todo o negócio, incluindo resultados excepcionais no setor de frango", acrescentou.Para o ano fiscal de 2025, a Tyson elevou seu guidance. A companhia disse que espera agora uma receita estável ou com crescimento de 1% ante o ano anterior, ante projeção anterior de estabilidade a queda de 1%. Já o lucro por ação ajustado foi projetado para entre US$ 1,9 bilhão a US$ 2,3 bilhões. Para o segmento de carne bovina, a Tyson prevê prejuízo de US$ 400 milhões até US$ 200 milhões em 2025. Já a parte de carne suína deve ter receita de US$ 100 milhões até US$ 200 milhões no ano, enquanto a de frango pode ficar entre US$ 1 bilhão e US$ 1,3 bilhão. A receita do negócio de alimentos preparados foi projetada entre US$ 900 milhões e US$ 1,1 bilhão.