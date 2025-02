Estée Lauder, dona da MAC, planeja mais demissões após projeção trimestral fraca

Por Anuja Bharat Mistry

(Reuters) - A Estée Lauder ampliou nesta terça-feira seu plano de reestruturação, que agora envolve até 7.000 demissões, enquanto luta contra a fraca demanda, especialmente na Ásia, o que levava as ações da gigante dos cosméticos a caírem 19%.

A empresa informou que espera um lucro bem abaixo das expectativas no terceiro trimestre, mencionando desafios em seu negócio de varejo na Ásia relacionado a viagens, especialmente em aeroportos e destinos turísticos na Coreia e na China.

"Para o terceiro trimestre, esperamos que as tendências fracas do varejo continuem no varejo de viagens na Ásia, pressionando significativamente nossas vendas líquidas orgânicas", disse o novo presidente-executivo Stéphane de La Faverie, que assumiu o cargo este ano, em um comunicado.

A Estée Lauder tem enfrentado dificuldades para impulsionar o crescimento das vendas na China, que em 2024 representou cerca de um quarto das suas vendas, em meio ao alto desemprego, uma economia em crise e a preferência crescente por marcas locais.

"Em poucas palavras, perdemos nossa agilidade. Não capitalizamos as oportunidades de maior crescimento", disse de La Faverie em uma teleconferência de resultados, acrescentando que a empresa tem ficado para trás por não conseguir se adaptar às inovações a tempo.

Em outubro, a dona da MAC e da Clinique descontinuou suas projeções anuais como parte de um planejado "turnaround" após vários trimestres de queda nas vendas.

O CEO disse nesta terça-feira que a estratégia de retomada inclui novos níveis de preços no setor de luxo, aumento dos investimentos em iniciativas voltadas para o consumidor e uma estrutura organizacional simplificada.

A empresa prevê redução líquida de 5.800 a 7.000 cargos até o final do ano fiscal de 2026. As demissões recém-anunciadas são superiores aos planos divulgados em fevereiro passado, quando a empresa disse que reduziria até 5% de sua força de trabalho global.

Sediada em Nova York, a empresa tinha em 30 de junho de 2024 cerca de 62.000 funcionários em todo o mundo.

As ações da companhia, que espera vendas líquidas orgânicas 8% a 10% menores no terceiro trimestre em comparação com o mesmo período do ano anterior, recuaram cerca de 49% em 2024.