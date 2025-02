Especulado no Real Madrid, Alphonso Davies renova com o Bayern até 2030

O lateral-esquerdo canadense Alphonso Davies renovou seu contrato com o Bayern de Munique até 2030, anunciou o clube bávaro nesta terça-feira (4).

O jogador de 24 anos, que tem em seu currículo cinco títulos do Campeonato Alemão e um da Liga dos Campeões com o Bayern, vinha sendo especulado no Real Madrid nas últimas janelas de transferências.

Davies assinou por mais cinco anos no clube bávaro, ao qual chegou em 2019 procedente do Vancouver Whitecaps, da MLS, quando tinha 18 anos.

O acordo foi anunciado um dia depois de o Bayern confirmar a renovação até 2026 do veterano goleiro Manuel Neuer, de 38 anos e capitão da equipe.

Segundo a imprensa alemã, o time de Munique tem outras renovações nos planos, entre elas as de Jamal Musiala e Joshua Kimmich.

Davies está atualmente afastado por uma lesão muscular sofrida em janeiro na parte posterior da coxa e só deve retornar no final de fevereiro.

O lateral tem 220 jogos, 12 gols e 34 assistências com a camisa do Bayern. Já pela seleção do Canadá, são 56 jogos e 16 gols.

