Encomendas à indústria dos EUA caem novamente em dezembro

WASHINGTON (Reuters) - As novas encomendas de produtos manufaturados dos EUA caíram em dezembro, puxados por um declínio nas reservas de aeronaves civis, mas a demanda em outros setores foi marginalmente firme.

As encomendas às fábricas caíram 0,9% depois de uma queda revisada de 0,8% em novembro, informou o Departamento de Comércio dos EUA nesta terça-feira. Economistas consultados pela Reuters previam um recuo de 0,7%, depois de uma queda de 0,4% relatada anteriormente em novembro.

As encomendas à indústria permaneceram inalterados em uma base anual em dezembro.

A manufatura, que responde por 10,3% da economia dos EUA, foi limitada pelos aumentos agressivos das taxas de juros do Federal Reserve em 2022 e 2023. Ela tem mostrado sinais de recuperação conforme o banco central dos EUA começou a flexibilizar a política monetária.

O PMI de manufatura do Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM) entrou em território de crescimento em janeiro pela primeira vez em mais de dois anos. Mas essa recuperação incipiente está ameaçada pelas tarifas adicionais dos EUA sobre produtos chineses importados, que entram em vigor nesta terça-feira. Uma tarifa de 25% sobre a maioria dos produtos canadenses e mexicanos foi adiada até o próximo mês.

Os economistas advertiram que as tarifas aumentarão a inflação e limitarão o espaço para o banco central dos EUA cortar as taxas este ano. Espera-se também que as tarifas prejudiquem o setor de construção e levem a demissões em toda a economia.

O Federal Reserve (banco central dos EUA) reduziu os juros em 100 pontos-base no ano passado antes de fazer uma pausa em janeiro em meio à incerteza sobre o impacto econômico das políticas do presidente Donald Trump.

As encomendas de aeronaves civis diminuíram 45,7% em dezembro, contribuindo para a queda de 7,4% nas encomendas de equipamentos de transporte. Excluindo os equipamentos de transporte, as encomendas aumentaram 0,3%.

O governo também informou que os pedidos de bens de capital não relacionados à defesa, exceto aeronaves, vistos como uma medida dos planos de gastos das empresas com equipamentos, aumentaram 0,4% em dezembro.

Eles foram revisados para baixo em relação ao aumento de 0,5% informado anteriormente. As remessas de bens de capital essenciais avançaram 0,5% em vez do 0,6% estimado no mês passado.

Os pedidos de bens de capital não relacionados à defesa diminuíram 7,9%, em vez dos 7,8% informados inicialmente. As remessas desses bens aumentaram 3,4%, em vez dos 3,5% estimados anteriormente.

Os gastos das empresas com equipamentos sofreram uma contração no quarto trimestre, depois de um crescimento de dois dígitos no trimestre de julho a setembro, prejudicados pelas entregas de aeronaves.

