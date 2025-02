Empresário é morto com 18 tiros na saída de academia em Balneário Camboriú

Um empresário de 36 anos foi morto com 18 tiros ao sair de uma academia, em Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina, no início da noite da segunda-feira (3).

O que aconteceu

Leonardo Siemann deixava a academia quando foi surpreendido pelo atirador, que estava em uma motocicleta. A vítima ia em direção ao seu carro que estava estacionado, quando foi atingido por diversos disparos à queima-roupa. As informações são das polícias Civil e Militar de Santa Catarina.

Empresário morreu no local. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas constatou que Leonardo já estava sem vida.

Suspeito fugiu e até o momento não foi localizado. Conforme as autoridades, câmeras de segurança mostraram que o suspeito esperou do lado de fora enquanto a vítima se exercitava. Na sequência, após o crime, o homem fugiu em uma motocicleta e foi escoltado por um comparsa em um carro.

Motivação para o crime seria um suposto acerto de contas entre o empresário e o criminoso. Leonardo era dono de uma revendedora de carros em Itajaí, também no litoral norte catarinense, explicou a polícia. A vítima não tinha antecedentes criminais, era casado e deixa uma filha pequena.

Caso é investigado pela Polícia Civil de Santa Catarina. Até o momento, ninguém foi preso.