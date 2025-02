Em dia de luta contra o câncer, associações francesas lançam campanha para proibir aspartame

A ONG Foodwatch e a associação francesa Liga contra o câncer se uniram em uma campanha contra o aspartame, pedido que o produto seja proibido na Europa. O adoçando artificial é acusado pelas organizações de representar um risco para o consumidor. Organização Mundial da Saúde (OMS) já havia alertado para o potencial cancerígeno deste aditivo alimentar.

As duas entidades, junto com Yuka, um aplicativo francês de controle nutricional, lançaram um abaixo-assinado conjunto para que o aspartame seja proibido. Em um comunicado, os idealizadores do projeto explicam que o objetivo da petição, que circulou em onze países europeus (Áustria, Bélgica, França, Alemanha, Itália, Irlanda, Luxemburgo, Holanda, Espanha, Suíça e Reino Unido) é "pressionar as instituições europeias a proibir esse aditivo e pedir aos Estados-membros da União Europeia que tomem medidas preventivas".

De acordo com a Foodwatch, o aspartame está presente em mais de 6.000 produtos, incluindo os chamados produtos com baixo teor de gordura, como alguns refrigerantes sem açúcar, iogurtes 0% e gomas de mascar. O adoçante artificial é autorizado na França desde 1988 e há alguns anos suscita debates sobre seus potenciais riscos para a saúde.

Segundo Philippe Bergerot, presidente da Liga francesa contra o câncer, citado no comunicado, não há "nenhuma razão para permitir que as pessoas sejam expostas a um risco de câncer completamente evitável" e "pedimos aos nossos líderes que assumam suas responsabilidades e proíbam isso".

Em 2023, a Organização Mundial da Saúde chamou a atenção para os riscos potenciais do aspartame. Avaliações realizadas pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (International Agency for Research on Cancer - IARC) e pelo Comitê Conjunto de Especialistas em Aditivos Alimentares da Organização para Agricultura e Alimentação (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives - JECFA) classificaram o adoçante como possivelmente carcinogênico para humanos. Outros estudos observaram o risco de diabetes e parto prematuro associado ao consumo de aspartame em excesso. No entanto, as pesquisas apontavam que os níveis de ingestão atual da substância (40 mg/kg de peso corporal) eram considerados aceitáveis.

Mas de acordo com um novo relatório da Foodwatch publicado nesta terça-feira, "quase três quartos dos estudos sobre o aspartame considerados confiáveis pela EFSA [a agência europeia de segurança alimentar] foram financiados ou influenciados pela indústria (alimentícia), o que questiona a credibilidade da avaliação de risco e, portanto, a aprovação do aspartame" pela instituição europeia.

No final de 2019, Foodwatch, a associação francesa Liga contra o câncer e o aplicativo Yuka já haviam lançado em conjunto uma campanha contra os sais de nitrito nos alimentos devido ao seu papel no desenvolvimento de determinados cânceres digestivos. A iniciativa teve efeitos concretos, já que determinados fabricantes chegaram a modificar suas receitas, diminuindo as doses desta substância.

Aspartame adoça 200 vezes mais que o açúcar

O aspartame é um aditivo alimentar com as funções de edulcorante e de realçador de sabor. Ele possui poder adoçante 200 vezes maior do que o açúcar, o que permite que pequenas quantidades obtenham o mesmo efeito da sacarose.

Em um comunicado divulgado em 2023, a Agência brasileira de vigilância sanitária (Anvisa), que autoriza o uso de edulcorantes no Brasil, lembrou que é responsável no país pelas avaliações de segurança ligadas ao produto, baseada nas diretrizes da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e da OMS. "Até o momento, não há alteração do perfil de segurança para o consumo do aspartame, de modo que a Anvisa seguirá acompanhando atentamente os avanços da ciência a respeito do tema", informou na época a agência brasileira. "Além disso, é importante ter em conta que não há novas recomendações aprovadas pela OMS", insistiu.

(Com agências)