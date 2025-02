El Salvador se oferece para abrigar criminosos deportados dos EUA em suas prisões

Por Simon Lewis

SAN SALVADOR (Reuters) - El Salvador se ofereceu na segunda-feira para abrigar em suas prisões "criminosos perigosos" de qualquer lugar do mundo deportados pelos Estados Unidos, disse o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, após longas conversas com o líder do país centro-americano.

Rubio, que está em sua primeira viagem internacional como principal diplomata dos EUA, busca apoio dos países da região para as tentativas do governo Trump de deportar um grande número de imigrantes.

Ele se reuniu com o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, e com autoridades seniores na residência de Bukele no Lago Coatepeque, nos arredores da capital, por quase três horas, onde concordaram em ir além da aceitação de El Salvador de seus próprios cidadãos deportados.

"Qualquer ... imigrante ilegal nos Estados Unidos que seja um criminoso perigoso -- MS-13, Tren de Aragua, o que quer que seja -- ele ofereceu suas prisões, então podemos enviá-los e ele os colocará em suas prisões", disse Rubio, referindo-se a membros de gangues criminosas.

Além de facilitar o caminho para que os EUA enviem os imigrantes de volta para seus próprios países, Rubio está tentando garantir acordos de "terceiros países", nos quais as nações aceitam cidadãos de outros países que não aceitam deportados.

Cuba e Venezuela, por exemplo, têm relações frias com os EUA e, no passado, limitaram o número de deportados que aceitariam, embora Trump diga que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, concordou em aceitar de volta os cidadãos de seu país.

Bukele também se ofereceu para abrigar criminosos perigosos que sejam cidadãos dos EUA ou residentes legais, disse Rubio, embora não estivesse claro se os EUA aceitariam essa oferta. Mais detalhes do acordo serão divulgados em breve, acrescentou.

Os cidadãos norte-americanos não podem ser legalmente deportados dos Estados Unidos.

O site do Departamento de Estado dos EUA observa que as condições das prisões em El Salvador são "severas e perigosas".

"A superlotação constitui uma séria ameaça à saúde e à vida dos prisioneiros", diz o site. "Em muitas instalações, as provisões para saneamento, água potável, ventilação, controle de temperatura e iluminação são inadequadas ou inexistentes."

Bukele disse em um post no X que ele havia oferecido aos EUA "a oportunidade de terceirizar parte de seu sistema prisional".

"Estamos dispostos a receber apenas criminosos condenados (incluindo cidadãos dos EUA condenados) em nossa mega-prisão... em troca de uma taxa", escreveu ele logo após o anúncio de Rubio, referindo-se ao chamado centro de confinamento de terrorismo de El Salvador.

"A taxa seria relativamente baixa para os EUA, mas significativa para nós, tornando todo o nosso sistema prisional sustentável."

(Reportagem adicional de Kylie Madry, Anthony Esposito e Daphne Psaledakis)