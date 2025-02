É falso que Trump proibiu homossexuais de usarem transporte público

Do UOL, no Rio

Não é verdade que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tenha assinado um decreto que proíbe homossexuais de usarem o transporte público. Não é possível encontrar fonte que corrobore a alegação enganosa compartilhada nas redes sociais.

O que diz o post

A foto do presidente dos EUA, Donald Trump, é compartilhada acompanhada da bandeira de arco-íris, símbolo da comunidade LGBTQIA+ e uma imagem de ônibus com a seguinte legenda: "POLÍTICA: Trump assina documento que proíbe a presença de homossexuais em transportes públicos".

Por que é falso

Não existe fonte que corrobore a afirmação. Em uma busca no Google por termos em português ou inglês sobre a alegação verificada, não é possível encontrar nenhuma fonte ou informação verificável em veículos jornalísticos sobre o assunto.

Trump encerrou programas de diversidade. O presidente dos EUA tem promovido uma cruzada contra o que chama de "agenda woke" (leia aqui e aqui). O termo é usado de forma pejorativa por políticos conservadores contra ações que promovem diversidade ou justiça social, por exemplo. Trump anunciou o encerramento de programas e políticas relacionadas à inclusão de gênero e raça (aqui e aqui). Entre as ações, está um decreto que proibiu pessoas transgênero nas Forças Armadas (aqui).

Secretário de Transportes revogou "políticas woke". Sean Duffy, que ocupa cargo corresponde ao de ministro dos Transportes, assinou um memorando instruindo funcionários do Departamento de Transporte dos EUA a identificar e eliminar programas da administração Biden que promovam "ativismo climático", iniciativas de diversidade, equidade e inclusão, equidade racial, políticas de gênero e justiça ambiental (leia aqui, em inglês).

Áreas com maiores taxas de natalidade e casamento serão priorizadas. Sob Duffy, o Departamento de Transporte vai priorizar comunidades com taxas de casamento e natalidade maiores que a média nacional para conceder subsídios e contratos (aqui e aqui).

