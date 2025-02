Donald Trump Jr. é acusado de caça ilegal de patos perto de Veneza

Por Alvise Armellini

ROMA (Reuters) - Donald Trump Jr., o filho mais velho do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, violou as leis de proteção ambiental da Itália e da União Europeia ao caçar patos perto de Veneza em dezembro, de acordo com dois parlamentares do Partido Verde italiano.

Andrea Zanoni, membro da assembleia regional de Vêneto, e Luana Zanella, parlamentar nacional, apresentaram duas perguntas parlamentares separadas pedindo às autoridades regionais e nacionais que tomem medidas contra o suposto delito.

Em uma postagem no Facebook na terça-feira, Zanoni disse que tinha visto imagens de Trump Jr. caçando em uma zona de conservação da UE "Natura 2000" na lagoa de Veneza, em pé perto de um pato vermelho morto, uma espécie protegida.

"O vídeo mostra Trump Jr. com um pato vermelho (Tadorna ferruginea) em primeiro plano, um pato muito raro em toda a Europa e protegido pela Diretiva de Aves da UE e pela lei italiana sobre a proteção da fauna selvagem... O abate ou a detenção desse animal é punível por lei", disse Zanoni.

A caça na Itália é legal, mas estritamente regulamentada.

No vídeo de quase 6 minutos a que Zanoni se referiu, Trump Jr. pode ser visto em uma viagem de caça a patos em pântanos perto de Veneza promovida pela Field Ethos, uma marca de atividades ao ar livre que ele co-fundou.

"Muitos wigeon, teal (patos)", diz ele no vídeo, descrevendo seus despojos de caça. Em seguida, ele diz que também pegou "um pato bastante incomum para a área, nem mesmo tenho certeza do que é em inglês", antes de concluir: "incrível filmagem".

A Reuters entrou em contato com a Field Ethos para um comentário, por meio de seu site, e com Trump Jr. por meio da mídia social e por e-mail para a Organização Trump, onde Trump Jr. atua como vice-presidente executivo. Não houve respostas imediatas.

Uma narração no vídeo da Field Ethos diz que a expedição foi realizada em um terreno privado, que a caça ocorre no máximo uma vez por semana e que são tomadas precauções para respeitar o meio ambiente local.

Esse vídeo não foi datado, embora uma versão mais curta tenha sido postada no YouTube pela Field Ethos em 31 de dezembro de 2024. A mídia italiana informou que Trump Jr. esteve em Veneza em dezembro com sua namorada.

O ministro do Meio Ambiente da Itália, Gilberto Pichetto Fratin, disse, segundo a agência de notícias Ansa, que está aguardando um relatório sobre o suposto incidente depois de ter tomado conhecimento dele por meio de reportagens da imprensa.

(Reportagem de Alvise Armellini, Reportagem adicional de Angelo Amante e Giulia Segreti)