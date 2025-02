Dívida pública federal cresce 1,55% em dezembro e encerra 2024 em R$7,316 tri

BRASÍLIA (Reuters) - A dívida pública federal subiu 1,55% em dezembro ante novembro, fechando 2024 em 7,316 trilhões de reais, informou o Tesouro Nacional nesta terça-feira, prevendo que ao final de 2025 o estoque poderá subir a até 8,500 trilhões de reais.

Com o resultado do ano passado, o estoque ficou dentro do intervalo de 7,0 trilhões a 7,4 trilhões de reais estabelecido como meta no Plano Anual de Financiamento (PAF) do Tesouro para 2024.

Em dezembro sobre novembro, a dívida interna subiu 1,51%, somando 6,967 trilhões de reais. Já a dívida externa cresceu 2,48% e totalizou 349 bilhões de reais.

(Por Bernardo Caram)