Desancoragem é fator de desconforto comum ao Copom e deve ser combatida, diz ata

O Comitê de Política Monetária (Copom) pontuou, na ata da sua última reunião, que a desancoragem das expectativas de inflação é um fator de desconforto comum a todos os membros do colegiado e que deve ser combatida.

"As expectativas de inflação, medidas por diferentes instrumentos e obtidas de diferentes grupos de agentes, elevaram-se de forma significativa em todos os prazos, indicando desancoragem adicional e tornando assim o cenário de inflação mais adverso", avaliou o Comitê, antes de mencionar o desconforto com essa desancoragem. O colegiado ainda ressaltou que "ambientes com expectativas desancoradas aumentam o custo de desinflação em termos de atividade".