Cooperativa Copagril fatura R$ 2,5 bi em 2024 e anuncia expansão em MS

São Paulo, 4 - A Cooperativa Agroindustrial Copagril, de Marechal Cândido Rondon (PR), registrou faturamento bruto de R$ 2,5 bilhões em 2024, queda de 10,7% em relação ao ano anterior. Os números foram apresentados durante a Assembleia Geral Ordinária (AGO), realizada na sexta-feira, 31.O quadro de associados cresceu 16,6%, alcançando 7.500 cooperados, frente aos 6.430 de 2023. A distribuição de sobras somou R$ 11,2 milhões, avanço de 30,2% ante os R$ 8,6 milhões do exercício anterior. "Encerramos o exercício com a certeza de que estamos no caminho certo. As mudanças implementadas e os resultados alcançados fortalecem nossa visão de futuro, com foco em sustentabilidade, inovação e rentabilidade para todos os associados", afirmou a diretoria da Copagril, em nota.A cooperativa ampliou sua atuação no setor de pellets de madeira e créditos de carbono. Também anunciou a abertura de cinco novas filiais em Mato Grosso do Sul, nos municípios de Dourados, Jardim, Maracaju, Rio Brilhante e Sidrolândia, dobrando sua presença no Estado, que agora conta com 10 unidades. "Vamos expandir nossa presença em regiões estratégicas, fortalecendo nossa atuação em um dos Estados mais dinâmicos do agronegócio", disse o diretor-presidente da Copagril, Eloi Darci Podkowa, em nota.O plano de crescimento prevê a inauguração de mais 14 filiais até 2027. "Essa iniciativa consolida a cooperativa como protagonista no agronegócio brasileiro", afirmou o CEO da Copagril, Daniel Engels Rodrigues, em nota. Atualmente, a cooperativa opera 40 unidades de negócios distribuídas entre Paraná e Mato Grosso do Sul.Além de aprovar o resultado fiscal do ano, os cooperados aprovaram a negociação para aquisição de 45% das quotas societárias da NetWord Agro, empresa de tecnologia agrícola com sede em Palotina (PR). A companhia desenvolve sensores para monitoramento digital de solos, lavouras e confinamento animal, além da mensuração de carbono em propriedades rurais. Com a parceria, a Copagril será a primeira cooperativa do País apta a atuar no mercado regulado de créditos de carbono.