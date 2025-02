Contratos futuros do Brent e WTI fecham sem direção comum com reações a Trump

Por Georgina McCartney

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo Brent e WTI fecharam sem direção comum nesta terça-feira, em meio ao drama tarifário entre Washington e Pequim, e depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, restaurou sua campanha de "pressão máxima" sobre o Irã, em uma tentativa de levar as exportações do produto iraniano a zero, segundo uma autoridade dos EUA.

Trump assinou o memorando presidencial antes de sua reunião com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ordenando que o secretário do Tesouro dos EUA imponha "pressão econômica máxima" sobre o Irã, incluindo sanções, entre outros mecanismos.

O petróleo West Texas Intermediate fechou em baixa de 0,46 dólar, ou 0,63%, a 72,70 dólares por barril. Os futuros do Brent, referência global, terminaram em alta de 0,24 dólar, ou 0,32%, 76,20 dólares.

O petróleo ficou sob pressão mais cedo, com as novas tarifas americanas de 10% sobre as importações chinesas entrando em vigor na terça-feira, estimulando tarifas retaliatórias por parte de Pequim. Em sua mínima da sessão, o petróleo dos EUA caiu mais de 3%, o menor valor desde o final de dezembro.

Trump havia levado as exportações de petróleo do Irã a quase zero durante seu primeiro mandato, depois de reimpor as sanções. As vendas iranianas aumentaram durante o mandato do ex-presidente Joe Biden, pois o Irã conseguiu escapar das sanções.

O Irã, o terceiro maior produtor da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, extrai cerca de 3,3 milhões de barris de petróleo por dia, ou cerca de 3% da produção global.

"A razão pela qual o petróleo caiu perto da extremidade inferior da faixa de negociação foi a retaliação da China, e voltou a subir por causa da 'pressão máxima' sobre o Irã", disse Phil Flynn, analista do Price Futures Group.

DRAMA DAS TARIFAS

Os traders estavam de olho nos esforços para agendar uma ligação entre Trump e o presidente chinês Xi Jinping, mas o presidente dos EUA disse na terça-feira que não tinha pressa em falar com seu colega chinês.

Trump disse "tudo bem" quando perguntado sobre a decisão da China de emitir tarifas retaliatórias sobre as importações dos EUA.

Anteriormente, o assessor comercial de Trump, Peter Navarro, havia dito que os dois líderes conversariam, sugerindo aos investidores que havia espaço para que a China recebesse um alívio temporário, como Trump concedeu ao México e ao Canadá na segunda-feira.

"O petróleo estava em baixa por causa da retaliação da China, acho que foi o esperado telefonema entre Trump e Xi que nos trouxe de volta para cima, e já sabemos como isso vai acontecer agora, em termos de voltar atrás", disse John Kilduff, sócio da Again Capital, em Nova York.

Na segunda-feira, Trump suspendeu sua ameaça de tarifas pesadas sobre o México e o Canadá, concordando com uma pausa de 30 dias em troca de concessões na fronteira e na aplicação da lei contra o crime.

As contínuas tensões comerciais entre os EUA e a China podem diminuir a demanda por petróleo, pressionando ainda mais os preços.

"As medidas de retaliação da China podem não se restringir apenas às tarifas de 10% sobre o petróleo dos EUA, que também podem ver uma tentativa deliberada de enfraquecer o iuan se os EUA responderem com mais tarifas sobre as exportações chinesas para os EUA", disse Kelvin Wong, analista sênior de mercado da OANDA.

As importações chinesas de petróleo dos EUA em 2024 representaram 1,7% do total das importações do país, segundo dados da alfândega.