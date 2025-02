Conservadores alemães caem em pesquisa para eleição deste mês

FRANKFURT (Reuters) - O apoio ao bloco conservador da Alemanha caiu 2 pontos percentuais, para 28%, em uma semana, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira, depois que seu principal candidato, Friedrich Merz, usou o apoio da extrema-direita para aprovar planos de repressão à imigração no Parlamento.

A menos de três semanas das eleições federais, a pesquisa da Forsa para RTL/ntv também mostrou que o apoio aos social-democratas (SPD), do chanceler Olaf Scholz, se manteve estável em 16%. Alternativa para a Alemanha (AfD), de extrema-direita, permaneceu com 20%.

Merz, candidato a chanceler na chapa da aliança conservadora CDU/CSU, obteve na semana passada aprovação parlamentar para uma proposta de restrição à imigração com a ajuda dos votos do AfD, quebrando um tabu de cooperação com a extrema-direita.

O foco da campanha mudou drasticamente para a imigração depois que um solicitante de asilo afegão foi preso por causa de esfaqueamentos mortais em 22 de janeiro, que se seguiram a outros assassinatos em espaços públicos por pessoas de origem imigrante.

A tentativa de Merz de dar continuidade a um projeto de lei de imigração adicional no Parlamento fracassou na última sexta-feira, quando alguns de seus próprios parlamentares lhe negaram apoio.

A pesquisa da Forsa foi realizada entre 28 de janeiro e 3 de fevereiro, quase totalmente após a primeira votação parlamentar.

(Reportagem de Ludwig Burger)