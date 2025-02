Shopping de Tatuapé paga R$ 280 milhões e continua no metrô até 2097

Novos termos da concessão do Shopping Metrô Tatuapé ao Condeshop (Consórcio de Desenvolvimento de Shopping Centers) foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo nesta terça-feira (4). A nova vigência vai até 2097.

O que aconteceu

Condeshop deverá pagar ao Metrô de São Paulo R$ 280 milhões de forma antecipada. Valor será dividido em duas parcelas e, caso o pagamento não seja efetuado, contrato será cancelado.

Após o pagamento, o consórcio poderá registrar a obrigação em cartório. A escritura pública deverá ser assinada para registrar a prorrogação da concessão até 27/10/2097.

Acesso livre entre a estação Tatuapé e os shoppings deve ser garantido até o fim da concessão. Uma passarela liga o Shopping Metrô Tatuapé e o Shopping Metrô Boulevard Tatuapé até a estação.

Shopping foi inaugurado em 1997

O Shopping Metrô Tatuapé foi o primeiro shopping interligado a uma estação de metrô, segundo a administradora. Ele possui 300 lojas, em uma área construída total de 121 mil m², e 29 milhões de pessoas passam pelo centro comercial por ano, conforme levantamento da empresa.

Em 2007, foi inaugurado o Shopping Metrô Boulevard Tatuapé, que se conecta ao primeiro centro comercial e à estação por uma passarela. Com 150 lojas e uma área construída de 65 mil m², recebe 15 milhões de pessoas todo ano.

Os empreendimentos passaram a operar de forma conjunta no final de 2009. Juntos, eles recebem cerca de 120 mil visitantes todos os dias.