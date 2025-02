Colheita de soja no PR avança para 23% da área, diz Deral; chuva afeta qualidade

São Paulo, 4 - O Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Agricultura do Paraná, informou que a colheita da soja 2024/25 atingiu 23% da área cultivada no Estado, um avanço de cinco pontos porcentuais em relação à semana anterior. O levantamento também apontou queda na qualidade das lavouras, com aumento das áreas classificadas como medianas e ruins devido ao excesso de chuvas.Segundo o órgão, 76% das lavouras apresentam boas condições (ante 79% na semana passada), enquanto 20% estão em condição média (ante 17%) e 4% foram classificadas como ruins (mesmo porcentual da semana anterior). Em relação ao estágio das lavouras, 51% estão em frutificação, 45% em maturação e 4% ainda em floração.As chuvas intensas registradas na última semana afetaram a colheita, dificultando o acesso das máquinas ao campo e aumentando a umidade dos grãos. A alta umidade também favoreceu a incidência de doenças como ferrugem asiática e Sclerotinia, o que pode comprometer a qualidade final da produção.A colheita do milho primeira safra 2024/25 avançou para 11% da área cultivada no Paraná. O levantamento indica que 93% das lavouras seguem em boas condições, 7% estão em condição média e não há áreas classificadas como ruins. Quanto à fase fenológica, 60% das lavouras estão em maturação e 39% em frutificação. Segundo o Deral, a colheita do cereal de primeira safra segue de forma gradual, mas deve acelerar a partir de meados de fevereiro. A safra está bem consolidada e espera-se que apresente altas produtividades. A colheita do milho para silagem está bem avançada.Para o milho segunda safra 2024/25, o Deral apontou que 28% da área estimada foi semeada, um avanço significativo ante os 9% da semana passada. Dentre as lavouras já plantadas, 99% estão em boas condições e 1% em condição média. A maioria das áreas encontra-se em desenvolvimento vegetativo (74%), enquanto 26% estão em germinação. A janela de plantio da segunda safra já foi aberta na maioria dos municípios. Os trabalhos de plantio, realizados após a colheita da soja precoce, avançam lentamente devido aos intervalos curtos entre as precipitações. Em algumas regiões, no entanto, estão suspensos, aguardando condições mais favoráveis. O Deral também destacou a alta pressão de cigarrinhas na cultura.