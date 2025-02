Colheita da soja 2024/25 segue atrasada, afirma Conab

Brasília, 4 - A colheita de soja da safra 2024/25 segue atrasada no Brasil. Os trabalhos de campo avançaram 4,8 pontos porcentuais em uma semana, mas estão 6 pontos porcentuais atrasados em relação a igual período da safra 2023/24, quando 14% da área havia sido colhida, informou a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em seu boletim semanal de progresso de safra. Os trabalhos de campo estão mais avançados no Paraná, onde 18% da área já foi colhida, seguido por Mato Grosso (14,7%) e Mato Grosso do Sul (7%).Em relação à semeadura da oleaginosa, a Conab informou que a área plantada alcançava, até domingo (2), 99,4% do previsto em 2024/25, avanço de 0,2 ponto porcentual em comparação com a semana anterior e atraso de 0,2 ponto porcentual ante igual período da safra passada. Maranhão, Piauí e Rio Grande do Sul ainda têm de concluir o plantio de soja da safra 2024/25.