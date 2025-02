China retalia tarifas de Trump; Canadá e México ganham prazo

A China anunciou hoje tarifas e restrições a importações de produtos americanos a partir de segunda-feira. As medidas são uma retaliação contra as tarifas de 10% impostas por Donald Trump às compras de produtos chineses, que entram em vigor nesta terça.

Carvão e gás liquefeito de petróleo americanos pagarão uma taxa de 15% para entrar na China. Petróleo, máquinas agrícolas, picapes e outros veículos pesados terão sobretaxa de 10%.

A China também abrirá uma investigação sobre práticas monopolísticas do Google e imporá controles sobre a exportação para os EUA de 25 metais raros.

Trump suspende tarifas contra México e Canadá

Os EUA suspenderam por um mês a aplicação de tarifas de 25% sobre as importações do México e do Canadá, que deveriam entrar em vigor hoje.

As suspensões foram anunciadas depois que os dois países se comprometeram a reforçar o combate ao narcotráfico, sobretudo de fentanil, em suas fronteiras com os EUA.

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, prometeu enviar dez mil soldados para a fronteira. Segundo Sheinbaum, os EUA também se comprometeram a evitar o tráfico de armas pesadas para o México, onde abastecem os cartéis da droga.

O premiê canadense, Justin Trudeau, afirmou que o Canadá vai "nomear um czar encarregado da questão do fentanil e acrescentar os cartéis mexicanos na lista de entidades terroristas".

Equador anuncia tarifas contra o México

O presidente do Equador, Daniel Noboa, anunciou ontem um imposto adicional de 27% sobre as importações do México.

Em uma mensagem na rede social X, Noboa disse ser favorável a um acordo de livre comércio entre os dois países, "mas não quando há abuso".

O anúncio ocorre na esteira da adoção pelos EUA de uma política de elevação de tarifas de importação e às vésperas da eleição presidencial no Equador, em que Noboa é o favorito.

No ano passado, o México rompeu relações diplomáticas com o Equador, após Noboa ordenar a invasão da embaixada mexicana em Quito e a prisão do ex-vice-presidente Jorge Glas, ligado ao ex-presidente Rafael Correa e condenado em um processo a partir de provas levantadas pela Operação Lava Jato.

Milhares fogem de Santorini

Milhares de moradores e turistas deixaram a ilha grega de Santorini, que registrou mais de 200 tremores nos últimos dois dias.

O mais forte chegou aos 4,9 graus de magnitude, de acordo com o Instituto Geodinâmico do Observatório Nacional de Atenas.

O Ministério da Proteção Civil grego alertou para o "risco de deslizamentos de terra" em alguns povoados. Muitas pessoas passaram a noite de domingo para segunda ao ar livre, com medo de desmoronamentos.

Em viagem a Bruxelas, o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, pediu "aos habitantes da ilha que mantenham a calma".

Santorini é uma das ilhas mais visitadas da Grécia e recebeu 3,4 milhões de turistas em 2023. Em 1956, a ilha foi atingida por um terremoto de 7,5 graus e por um tsunami, que deixaram 50 mortos.

Direita radical avança no Reino Unido

O Partido Reformista, de direita radical e anti-imigração, apareceu pela primeira vez na liderança de uma pesquisa de intenção de voto no Reino Unido. Liderado por Nigel Farage, o partido obteve 25% das menções em um levantamento do instituto YouGov para o jornal Times. O índice é um ponto percentual, e dentro da margem de erro, à frente do Partido Trabalhista, que venceu as últimas eleições em julho por uma das maiores margens da história. O Partido Conservador, da direita tradicional, aparece em terceiro, com 21%. Recentemente, o Partido Reformista recebeu o apoio do bilionário Elon Musk, que também tem pedido votos para o partido de extrema-direita alemão Alternativa para a Alemanha.