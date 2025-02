China responde medidas de Trump com adoção de tarifas sobre os EUA

Por Trevor Hunnicutt e Kevin Huang

WASHINGTON/PEQUIM (Reuters) - A China impôs tarifas nesta terça-feira sobre algumas importações dos Estados Unidos em uma resposta rápida às novas taxas dos Estados Unidos sobre produtos chineses, elevando os riscos em um confronto entre as duas maiores economias do mundo.

As tarifas adicionais de 10% sobre todas as importações chinesas para os EUA entraram em vigor às 2h01 desta terça-feira, depois que Trump advertiu repetidamente a China de que o país não estava fazendo o suficiente para deter o fluxo de drogas ilícitas para os Estados Unidos.

Em poucos minutos, o Ministério das Finanças da China disse que adotará taxas de 15% para o carvão e o GNL dos EUA e 10% para o petróleo bruto, equipamentos agrícolas e alguns caminhões, bem como sedãs com motores grandes enviados dos Estados Unidos para a China.

A China também disse que iniciará uma investigação antimonopólio sobre o Google, da Alphabet. Ao mesmo tempo, incluiu a PVH Corp, holding de marcas como Calvin Klein, e a empresa norte-americana de biotecnologia Illumina em uma lista de possíveis sanções na China.

Separadamente, o Ministério do Comércio da China e sua Administração de Alfândega disseram que estão impondo controles de exportação sobre alguns metais que são essenciais para eletrônicos, equipamentos militares e painéis solares.

Um imposto de 10% anunciado pela China sobre caminhões elétricos importados dos Estados Unidos pode ser aplicado a vendas futuras do Cybertruck de Elon Musk, uma oferta de nicho que a Tesla vem promovendo na China. A Tesla não fez comentários imediatos.

As novas tarifas da China sobre as exportações norte-americanas começarão em 10 de fevereiro, dando a Washington e Pequim algum tempo para tentar chegar a um acordo que as autoridades chinesas indicaram que esperam alcançar com Trump.

As contramedidas da China foram limitadas em termos de escopo em comparação com o imposto geral do governo Trump sobre as importações, uma continuação da resposta mais comedida de Pequim a essa rodada de tensões comerciais com os Estados Unidos.

Trump planeja falar com o presidente chinês Xi Jinping nesta semana, disse um porta-voz da Casa Branca.

Na segunda-feira, Trump suspendeu sua ameaça de tarifas de 25% sobre o México e o Canadá no último minuto, concordando com uma pausa de 30 dias em troca de concessões sobre fronteira e aplicação da lei contra o crime com os dois países vizinhos.

Durante seu primeiro mandato, em 2018, Trump iniciou uma guerra comercial brutal de dois anos com a China por causa do enorme superávit comercial dos EUA, com tarifas de centenas de bilhões de dólares em mercadorias que afetaram as cadeias de oferta globais e prejudicaram a economia mundial.

"A guerra comercial está nos estágios iniciais, portanto, a probabilidade de novas tarifas é alta", disse a Oxford Economics em uma nota ao rebaixar sua previsão de crescimento econômico da China.

Trump advertiu que pode aumentar ainda mais as tarifas sobre a China, a menos que Pequim interrompa o fluxo de fentanil, um opioide mortal, para os Estados Unidos.

"Esperamos que a China pare de nos enviar fentanil e, se não o fizer, as tarifas serão substancialmente mais altas", disse ele na segunda-feira.

A China chamou o fentanil de problema dos Estados Unidos e disse que contestaria as tarifas na Organização Mundial do Comércio e tomaria outras contramedidas, mas também deixou a porta aberta para negociações.

Os EUA são uma fonte relativamente pequena de petróleo bruto para a China, respondendo por 1,7% de suas importações no ano passado, no valor de cerca de 6 bilhões de dólares. Pouco mais de 5% das importações de GNL da China vêm dos EUA.

"Ao contrário do Canadá e do México, é claramente mais difícil para os EUA e a China concordarem com as exigências econômicas e políticas de Trump. O otimismo anterior do mercado em relação a um acordo rápido ainda parece incerto", disse Gary Ng, economista sênior da Natixis em Hong Kong.

"Mesmo que os dois países cheguem a um acordo sobre algumas questões, é possível ver as tarifas sendo usadas como uma ferramenta recorrente, o que pode ser uma fonte importante de volatilidade do mercado este ano."