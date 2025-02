Cármen Lúcia, presidente do TSE, diz que 'providências para 2026 já começaram'

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, disse nesta segunda-feira (3) que o tribunal já se prepara para as eleições presidenciais de 2026 e para o pleito municipal de 2028. Ela discursou na sessão solene de abertura dos trabalhos da Justiça Eleitoral em 2025.

"Para garantia de eleições livres e democráticas, este Tribunal Superior Eleitoral trabalha ininterruptamente. Para as eleições de 2026, as providências já começaram a ser implementadas na sequência imediata ao término das eleições [de 2022]", disse a ministra. Para 2028, a Justiça Eleitoral já começou os cálculos de eleitores e das urnas necessárias.

A ministra disse também que a liberdade, a justiça e a dignidade dependem da garantia da democracia. Sobre medidas adotadas sobre redes sociais e fake news, Cármen Lúcia afirmou que cada proposta é analisada com "cuidado especial" pelo TSE.

"Há de se garantirem as liberdades com informação correta, para que a expressão seja manifestação de liberdade, não exposição manipulada de ódios e violências", afirmou.

Também discursaram na sessão o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, e o procurador-geral da República, Paulo Gonet. Entre os presentes, estavam o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB); o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP); e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Em 2026, a Corte será presidida pelo ministro Kassio Nunes Marques, atual vice-presidente do TSE. O mandato de Cármen Lúcia terminará em agosto do ano que vem.