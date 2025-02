Bolsas da Europa operam sem direção única, de olho em questão tarifária dos EUA e balanços

Por Sergio Caldas

São Paulo, 04/02/2025 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta terça-feira, enquanto investidores monitoram o imbróglio tarifário do presidente dos EUA, Donald Trump, e digerem balanços corporativos da região.

Por volta das 6h50 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha modesta queda de 0,26%, a 533,45 pontos.

Ontem, Trump fechou acordos provisórios para suspender tarifas de 25% sobre produtos do Canadá e México por um mês, após os dois países prometerem reforçar a vigilância na fronteira para coibir o tráfico de drogas e a imigração ilegal.

A incerteza agora é em relação à China, que anunciou medidas retaliatórias contra os EUA durante a madrugada, depois de ter seus produtos tarifados em 10% por Washington. Nas próximas horas, a expectativa é que Trump converse com o presidente chinês, Xi Jinping, como fez com os líderes canadense e mexicano, ontem.

Da temporada de balanços, o do BNP Paribas agradou e a ação do banco francês subia 2,2% em Paris, no horário acima. Já em Zurique, o UBS tombava mais de 6%, revertendo ganhos de cerca de 3% da abertura, embora o banco suíço tenha superado expectativas de lucro e receita e anunciado planos de recomprar até US$ 3 bilhões em ações este ano.

Às 7h05 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,23%, a de Paris subia 0,09% e a de Frankfurt recuava 0,05%. Já a de Milão cedia 0,20%, enquanto as de Madri e Lisboa avançavam 0,46% e 0,20%, respectivamente.

