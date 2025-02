BNP Paribas mais que dobra lucro no 4º trimestre e amplia dividendo anual

O BNP Paribas teve lucro líquido de 2,32 bilhões de euros no quarto trimestre de 2024, mais que dobrando o ganho de 1,07 bilhão de euros apurado no mesmo intervalo do ano anterior, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 4. A receita do banco francês cresceu 11% na mesma comparação, a 12,14 bilhões de euros.

Como resultado do lucro maior, o BNP disse que pretende aumentar o dividendo por ação de 2024 a ser pago a acionistas em 4,1%, a 4,79 euros. Ainda no balanço, o banco informou que irá lançar uma recompra de ações de 1,08 bilhão de euros no segundo trimestre. Fonte: Dow Jones Newswires.