Avião do Azerbaijão que caiu tinha buracos na fuselagem após incidente sobre a Rússia, diz relatório

ASTANA (Reuters) - Um avião de passageiros do Azerbaijão que caiu em dezembro após ser desviado da Rússia para o Cazaquistão sofreu danos externos e estava cheio de buracos em sua fuselagem, de acordo com um relatório publicado em um site do governo do Cazaquistão nesta terça-feira.

Trinta e oito pessoas morreram quando o avião, um Embraer E190 operado pela Azerbaijan Airlines, caiu em 25 de dezembro, perto da cidade de Aktau, no Cazaquistão, depois de ter sido desviado do sul da Rússia pelo Mar Cáspio.

O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, disse em dezembro que o avião havia sido danificado por um disparo acidental oriundo da Rússia. Moscou não confirmou essa informação.

Após o acidente, o presidente russo, Vladimir Putin, emitiu um raro pedido de desculpas a Aliyev pelo "trágico incidente" no espaço aéreo russo, mas o Kremlin não disse que a Rússia havia disparado contra o avião, apenas observou que um processo criminal havia sido aberto.

O relatório preliminar foi emitido de acordo com regras globais de aviação destinadas a extrair lições para evitar futuros acidentes, em vez de atribuir culpa ou responsabilidade.

O texto foi redigido com cautela e não disse o que havia causado os danos extensos ao avião, incluindo seus estabilizadores, sistemas hidráulicos e de compensação.

Mas incluiu fotografias que mostravam que o lado de bombordo da seção da cauda estava perfurado com vários buracos. Também foram fotografados fragmentos descritos como "objetos metálicos estranhos" retirados do estabilizador esquerdo e do sistema hidráulico.

Uma autoridade de alto escalão do governo do Azerbaijão disse à Reuters que o impacto externo mencionado no relatório foi causado por um míssil terra-ar russo.

"O lado do Azerbaijão possui um fragmento de um míssil Pantsir-S, que foi extraído da aeronave e identificado por meio de especialistas internacionais", disse a fonte.

Essa foi a primeira vez que uma fonte do governo de Baku afirmou ter provas físicas de que a Rússia abateu o avião. Não havia comentários disponíveis em um primeiro momento de autoridades russas na noite desta terça-feira.

A Rússia afirmou que atribuiu sua própria investigação aos especialistas mais experientes e que estão sendo tomadas medidas para estabelecer a causa e as circunstâncias do incidente.

O avião estava voando de Baku para Grozny, no sul da Rússia, onde o Kremlin disse que drones ucranianos atacavam várias cidades na época.

Vinte e nove pessoas sobreviveram ao pouso forçado no Cazaquistão. Aliyev saudou os pilotos que morreram como heróis nacionais. O líder do Azerbaijão disse que a culpa é de indivíduos russos e que Baku exige justiça.

(Reportagem de Nailia Bagirova, Gleb Stolyarov, Tim Hepher e Tamara Vaal)