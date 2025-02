Atlanta United anuncia marfinense como contratação mais cara da história da MLS

O Atlanta United anunciou nesta terça-feira (4) a contratação do atacante marfinense Emmanuel Latte Lath por US$ 22 milhões (R$ 127 milhões na cotação atual), a mais cara da história da MLS.

O jogador de 26 anos estava no Middlesbrough (2ª divisão inglesa) e assinou um contrato de quatro anos com a franquia do estado da Geórgia.

Antes da transferência de Latte Lath, a contratação mais cara entre equipes da MLS era a do atacante togolês Kevin Denkey, que chegou ao FC Cincinnati por US$ 16,2 milhões (R$ 93,8 milhões) em novembro de 2024, vindo do Cercle Brugge, da Bélgica.

"Estamos empolgados com a contratação de Latte Lath e ansiosos para recebê-lo no time e na cidade de Atlanta", disse o diretor esportivo do Atlanta United, Chris Henderson.

"Ele é um atacante com muita velocidade e faro de gol. Sua habilidade para abrir o campo de jogo dará outra dimensão ao nosso ataque", acrescentou Henderson.

"Aos 26 anos, ele está entrando na melhor fase da carreira e já mostrou sua capacidade de marcar gols em diferentes ligas da Europa", concluiu o dirigente.

str/ma/cb/aam

© Agence France-Presse