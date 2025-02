Atirador deixa mortos em escola na Suécia - Alvo do ataque é uma escola para adultos a 200 quilômetros de Estocolmo, próxima a outras escolas para crianças. Polícia suspeita que o agressor estaria entre os mortos.Um atirador matou cerca dez pessoas nesta terça-feira (04/02) em um ataque a uma escola para adultos na Suécia, informou a polícia, no que o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, chamou de um dia muito doloroso para o país.

A polícia informou que o atirador também estava entre os mortos. A escola Risbergska está localizada em Orebro, a cerca de 200 quilômetros da capital, Estocolmo. Ali estudam adultos que não concluíram sua educação formal ou não conseguiram as notas para entrar no ensino superior. No mesmo campus há também escolas para crianças.

O chefe de polícia de Orebro, Roberto Eid Forest disse à imprensa que a polícia "não poderia ser mais específica" sobre o número de vítimas, e que "o suposto agressor não é conhecido pela polícia."

Forest disse que a polícia recebeu os primeiros relatos de um tiroteio na escola às 12h33, no horário local, mas não conseguiu especificar como ocorreu ou se o incidente foi dentro ou fora da escola. A polícia disse acreditar que o atirador agiu sozinho.

Os professores Miriam Jarlevall e Patrik Soderman disseram ao jornal Dagens Nyheter que ouviram tiros em um corredor. "Houve muitos tiros no início, depois ficou quieto por meia hora e então começou de novo. Estávamos deitados sob nossas mesas, encolhidos", contaram.

Alunos da instituição e de várias escolas próximas ficaram trancados por várias horas antes de serem gradualmente liberados, disse a polícia.

O canal de televisão sueco TV4 relatou que a polícia invadiu a casa do suspeito em Orebro no final da tarde desta terça-feira. Segundo a emissora, o atirador tinha cerca de 35 anos, possuía uma licença para portar armas e não tinha registros criminais. A polícia não confirmou essas informações.

Até o momento, a identidade do suspeito ainda não foi revelada.

rc (Reuters, AFP)