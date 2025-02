Ataque a tiros na Cisjordânia deixa várias vítimas

TAYASIR (Reuters) - Um homem armado abriu fogo contra tropas israelenses na Cisjordânia ocupada nesta terça-feira, dando início a um tiroteio que causou várias vítimas antes de o atirador ser morto por soldados israelenses, de acordo com as Forças Armadas israelenses e testemunhas no local.

Um fotógrafo da Reuters em um posto de controle perto de Tayasir, no Vale do Jordão, viu três corpos sendo levados do local em uma ambulância e a mídia israelense informou que pelo menos 10 pessoas ficaram feridas.

A agência online Ynet informou que o agressor, armado com um fuzil automático M-16, abriu fogo à queima-roupa contra um soldado que saía de um bunker fortificado, levando a um tiroteio que durou vários minutos.

Os militares israelenses confirmaram a ocorrência do ataque, mas não deram detalhes imediatos.

O incidente ocorreu durante um período de tensão elevada na Cisjordânia, com grandes operações israelenses em andamento nas cidades de Jenin e Tulkarm e incidentes de menor escala em outros locais.

(Reportagem de Amar Awad)