'Pior ataque a tiros em massa da história' da Suécia deixa 10 mortos

Uma "dezena" de pessoas morreu, entre elas o atirador, em um ataque a tiros, nesta terça-feira (4), em um centro de ensino para adultos em Örebro, no centro da Suécia, informou a polícia.

"Este é o pior ataque a tiros em massa da história" da Suécia, afirmou o primeiro-ministro Ulf Kristersson durante uma coletiva de imprensa após o ataque ocorrido após o meio-dia em Örebro, 200 km a oeste de Estocolmo.

O primeiro-ministro sueco informou que restam "muitas perguntas a responder" e instou a população a não "especular" sobre as motivações do atirador.

O chefe da polícia de Örebro, Roberto Eid Forest, reportou que "uma dezena de pessoas morreu" no ataque a tiros, ocorrido no Campus Risbergska, uma escola para adultos, sem revelar quantas pessoas ficaram feridas no ataque.

"O autor não é conhecido da polícia e não tem vínculos com nenhum grupo", acrescentou.

Segundo a emissora de televisão TV4, o suposto autor do ataque tinha 35 anos e a polícia revistou sua residência em Örebro. O homem tinha porte de armas e não tinha antecedentes criminais, prosseguiu o canal.

As autoridades não deram nenhum dado sobre o perfil do atirador ou suas motivações. Tampouco deram informação sobre a identidade ou a idade dos mortos, e se eram alunos ou professores do centro.

Ataques em centros de ensino são pouco frequentes na Suécia, mas nos últimos anos, o país foi cenário de tiroteios e ataques vinculados à violência das gangues, que deixam uma dezena de mortos ao ano.

Em março de 2022, um estudante de 18 anos matou a facadas dois professores em uma escola de ensino médio na cidade de Malmö (sul).

- "Tiveram que se esconder" -

Imagens feitas no local mostraram um forte contingente policial com ambulâncias e veículos de emergência. Os estudantes das escolas próximas e do centro de ensino em questão foram confinados "por razões de segurança", informou a polícia.

Uma mãe cujo filho ficou retido em uma escola da região por várias horas durante a operação policial contou à AFP se sentir "abalada" e "irritada".

"Meu filho está em sua escola atrás de nós. Eles também estão trancados. Tiveram que se esconder, então estou aguardando que sejam evacuados", contou Cia Sandell, de 42 anos. "É uma loucura, uma loucura total, me sinto abalada e irritada. Isto não deveria acontecer", disse a mulher.

O ataque a tiros está sendo investigado como "tentativa de homicídio, incêndio premeditado e crime agravado com armas".

O rei Carl XVI Gustaf disse ter recebido a notícia do ataque com "tristeza e consternação" e enviou uma mensagem de condolências aos familiares dos mortos, informou o palácio real em um comunicado.

