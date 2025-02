Arteta lamenta falta de contratação de um atacante pelo Arsenal

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, se mostrou "decepcionado" nesta terça-feira (4) com a falta da contratação de um atacante pelo clube na janela de transferências que se fechou há um dia.

"Falamos de forma muita aberta sobre a intensão de melhorar o elenco se fosse possível", disse Arteta em entrevista coletiva.

"Com jogadores lesionados, isso teve um impacto e não remediamos", lamentou o treinador, lembrando das lesões de jogadores como Gabriel Jesus e Bukayo Saka, que ficarão afastados por longos períodos.

"Estamos decepcionados nesse sentido, mas também estamos muito conscientes de que só queremos trazer um determinado tipo de jogador", explicou Arteta na véspera do jogo de volta da semifinal da Copa da Liga Inglesa contra o Newcastle (derrota do Arsenal por 2 a 0 na ida).

O clube londrino tentou contratar o atacante Ollie Watkins e fez uma proposta de 72 milhões de euros (R$ 432 milhões na cotação atual) ao Aston Villa, que recusou.

O brasileiro Edu Gaspar, que exercia papel preponderante na política de contratações do Arsenal, deixou o cargo de diretor esportivo do clube em novembro.

"Será preciso ter flexibilidade com a linha de ataque. Temos que garantir que os jogadores estejam em forma", destacou Arteta, cujo time ocupa a vice-liderança no Campeonato Inglês e está classificado diretamente para as oitavas de final da Liga dos Campeões.

