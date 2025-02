Apex sugere na África formação de grupo com maiores produtores de cacau do mundo

São Paulo, 4 - O presidente da Agência de Promoção de Exportações e investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, propôs ao presidente de Gana, John Mahama, e a autoridades da Costa do Marfim a formação de um grupo dos cinco maiores produtores mundiais de cacau (Costa do Marfim, Gana, Nigéria, Equador e Brasil) com o objetivo de melhorar a remuneração dos produtores. Conforme comunicado da Apex, a ideia foi defendida durante encontros de alto nível da missão África Ocidental, promovida pelo Itamaraty, com o apoio da ApexBrasil e do Ministério da Agricultura e Pecuária, que passou pela Nigéria, Gana e Costa do Marfim e ainda vai ao Senegal. "Gana é o segundo maior produtor mundial de cacau e uma referência de qualidade na produção. Junto com a Costa do Marfim, representa 60% da oferta mundial de cacau, mas esses países juntos ficam com apenas 6% da renda do setor. Uma organização dos cinco maiores produtores pode ajudar a aumentar a renda daqueles que estão na base da cadeia de produção", disse Viana.Na Costa do Marfim, o presidente da ApexBrasil, reforçou a necessidade de cooperação em torno do cacau. "Não queremos antagonismo com os que industrializam o cacau, mas ter uma melhor remuneração para os países que produzem cacau. E certamente isso vai melhorar a vida dos produtores, dos agricultores que produzem cacau", disse.Ainda conforme Viana, a produção brasileira de cacau, que havia atingido 400 mil toneladas, recuou para 50 mil t, mas já retornou ao nível de 300 mil t, razão pela qual acredita que o País deve avançar no ranking dos grandes produtores. "Eu posso afirmar, como técnico, que pela tecnologia desenvolvida, em algumas décadas, o Brasil vai estar entre os três maiores produtores de cacau do mundo. Mas queremos fazer isso junto com a África, transferindo tecnologia, melhorando também a qualidade do cacau que produzimos, e fazendo o processamento do produto", declarou.O Brasil é atualmente o sexto maior produtor mundial de cacau e ocupa uma posição única por ser um grande produtor que tem grande representatividade em toda a cadeia de valor, sendo exportador de derivados de cacau e chocolate. No País, mais de 90% da produção está localizada nos Estados Pará e Bahia.