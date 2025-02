Aliado de Trump conhecido por comentários racistas obtém alto cargo

Um ex-assessor de Donald Trump, que pediu que "homens brancos competentes" estivessem "no comando" e difundiu teorias conspiratórias sobre a invasão ao Capitólio dos Estados Unidos em 2021, obteve um alto cargo no Departamento de Estado, informou um funcionário.

Darren Beattie, figura influente no movimento de Trump "Make America Great Again" ("Façam os Estados Unidos Grandes de Novo ", em tradução livre do inglês) e fundador do site de direita "Revolver News", foi nomeado subsecretário interino de diplomacia pública e assuntos públicos, declarou à AFP um funcionário americano que pediu para permanecer no anonimato.

Este cargo se ocupa da imagem pública da diplomacia americana em todo o mundo.

A indicação ainda não foi anunciada publicamente, mas Beattie, que, ao que parece, também tem vínculos com supremacistas brancos, disse que seria incorporado ao Departamento de Estado em uma carta publicada no Revolver News.

A publicação promoveu reiteradamente a ideia de que o FBI incitou a invasão de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos Estados Unidos por parte dos simpatizantes de Trump.

"Tenham certeza de que a Revolver continuará proporcionando a informação intrépida, de vanguarda e de 'America First' [os Estados Unidos em primeiro lugar] que nossos leitores esperam e merecem", diz a carta.

Beattie trabalhou como redator de discursos para Trump durante seu primeiro mandato (2017-2021), mas deixou a administração em 2018, depois que meios americanos revelaram que ele havia participado de uma conferência na qual havia supremacistas brancos dois anos antes.

As informações sobre a última indicação de Trump causaram indignação a muitos, em particular por uma mensagem de 4 de outubro de 2024 na rede social X, na qual Beattie escreveu: "Os homens brancos competentes devem estar no comando se você quer que as coisas funcionem."

"Por desgraça, toda a nossa ideologia nacional se baseia em mimar os sentimentos das mulheres e das minorias, e desmoralizar os homens brancos competentes", acrescentou.

