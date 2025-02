Adolescente grávida entre os cinco ucranianos mortos por míssil russo

Um ataque com míssil balístico russo matou cinco pessoas nesta terça-feira (4), incluindo uma adolescente grávida, e feriu mais de 50 na cidade de Izium, no leste da Ucrânia, disseram as autoridades.

Oleg Sinegubov, governador da região de Kharkiv, disse que 55 pessoas ficaram feridas no ataque e que dois jovens estavam entre os mortos.

"Eles tinham 18 e 19 anos, e uma estava grávida", escreveu nas redes sociais.

Um jornalista da AFP no local viu mulheres chorando e confortando umas às outras após identificarem uma das vítimas, cujos corpos foram alinhados em sacos pela polícia.

Larisa Shigrinets, que estava na repartição de impostos local quando o alarme antiaéreo soou, disse que o míssil atingiu o local segundos depois. "Estava tudo coberto de sangue e as janelas estavam quebradas", disse a mulher, de 51 anos.

Após o ataque, o presidente Volodimir Zelensky afirmou que era "impossível aceitar essa crueldade" e pediu aos aliados que aumentassem a pressão sobre Moscou para acabar com a invasão.

"Devemos pressionar a Rússia e usar toda a força possível: a força das armas, a força das sanções e a força da diplomacia, para acabar com o terror e proteger vidas", escreveu ele nas redes sociais.

Zelensky afirmou que o prédio da prefeitura foi danificado no ataque. Sinegubov havia indicado anteriormente que um prédio residencial de cinco andares também havia sido atingido.

Izium, que tinha uma população de aproximadamente 45.000 pessoas antes da invasão russa em fevereiro de 2022, foi ocupada por vários meses no início da guerra antes de ser libertada pelas forças ucranianas no final daquele ano.

As forças russas estão ganhando terreno na região, revertendo os avanços obtidos pelo Exército ucraniano em sua contraofensiva de 2022, enquanto intensificam os bombardeios.

A cidade está atualmente a cerca de 40 quilômetros da linha de frente.

