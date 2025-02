Ações do PayPal despencam 10% por desaceleração no 4º tri

Por Manya Saini

(Reuters) - As ações do PayPal caíam quase 10% nesta terça-feira, após a gigante de pagamentos digitais ver o crescimento de seus negócios desacelerar junto com um encolhimento da margem de lucro no quarto trimestre.

O segmento no qual o PayPal está inserido tradicionalmente tem sido um negócio de margens baixas por causa de competição ferrenha, mas tem visto forte crescimento nos últimos anos.

Sob o comando do presidente-executivo Alex Chriss, a empresa embarcou em um ambicioso plano de recuperação baseado em "crescimento rentável" e reformulou sua estratégia de preços, perdendo alguns clientes.

No quarto trimestre, o crescimento do volume total de processamento de pagamentos para terceiros do PayPal caiu drasticamente para 2%, de 29% no ano anterior.

"A administração tem foco maior no crescimento rentável do produto Braintree, que é o produto de 'checkout' sem marca do PayPal. Isso resultou em uma desaceleração nos volumes de pagamento para a empresa, mas melhorou a lucratividade em geral", disse Logan Purk, analista da Edward Jones.

Enquanto isso, o crescimento dos produtos de marca -- em que consumidores e varejistas interagem dentro da plataforma do PayPal diretamente, como o Venmo -- também ficou abaixo das expectativas de alguns analistas, ofuscando a previsão otimista de lucro para 2025, que superou as estimativas de Wall Street.

IMPULSO PARA O LUCRO

Desde que assumiu o controle em 2023, o presidente-executivo do PayPal tem se concentrado em produtos de alta margem e renegociado com comerciantes os preços de várias ofertas.

A companhia projeta lucro ajustado entre 4,95 e 5,10 dólares por ação para o ano, superando as expectativas de Wall Street de 4,90 dólares, segundo estimativas compiladas pela LSEG.

No quarto trimestre, a empresa registrou lucro ajustado de 1,19 dólar, superior às estimativas de 1,12 dólar. A receita, por sua vez, subiu 4%, chegando a 8,4 bilhões de dólares, enquanto o volume total de pagamentos cresceu 7%.