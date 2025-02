Ações chinesas listadas em Hong Kong atingem máxima de três meses apesar das tarifas

Por Jiaxing Li

HONG KONG (Reuters) - As ações chinesas listadas em Hong Kong subiram nesta terça-feira, com os investidores optando por papéis de inteligência artificial e de veículos elétricos enquanto davam de ombro às notícias de tarifas da China e dos Estados Unidos sobre os produtos um do outro.

O Ministério das Finanças da China anunciou um pacote de tarifas sobre uma série de produtos norte-americanos em uma resposta imediata à tarifa de 10% do presidente Donald Trump sobre as importações chinesas, que entrou em vigor às 02h01 (horário de Brasília).

Os investidores esperavam que Trump retirasse a proposta de aumentar as tarifas sobre a China no último minuto, assim como fez com o Canadá e o México na segunda-feira.

Entretanto, com o fim do prazo e a entrada em vigor das tarifas dos EUA, Pequim anunciou suas próprias taxas de 15% para o carvão e o GNL dos EUA e de 10% para o petróleo bruto, equipamentos agrícolas e alguns automóveis. Essas tarifas entrarão em vigor em 10 de fevereiro, informou o Ministério das Finanças da China.

"A China está tentando obter algum poder de barganha antes de se aproximar da mesa de negociações. Isso não significa que eles não irão para as negociações", disse Steven Leung, que lida com negociações institucionais na corretora de valores UOB-Kay Hian em Hong Kong.

O secretário de imprensa de Trump disse que ele falará com o presidente chinês Xi Jinping nos próximos dias.

O Índice de Empresas Hang Seng China fechou em alta de 3,5%, registrando uma nova máxima de três meses. O Índice de Tecnologia Hang Seng subiu 5,1%, e o índice Hang Seng de referência de Hong Kong subiu 2,83%.

O índice Hang Seng avançou 3,6% até o momento este ano, superando os principais mercados globais, incluindo o Nikkei do Japão e o S&P 500 dos EUA. Wong Kok Hoong, chefe de vendas de ações do Maybank, disse que até agora os investidores consideravam as tarifas como uma estratégia de negociação entre as duas superpotências.

O anúncio de Trump sobre a tarifa de 10% também foi um alívio, pois suas ameaças, logo após vencer as eleições no ano passado, eram de impor tarifas de 60% sobre a China.

"É a maneira de olhar para Hong Kong e para a China com o copo meio cheio... talvez uma tarifa de apenas 10% e não os temidos 60% desde o início", disse ele. "De certa forma, os mercados podem estar interpretando lentamente as tarifas como uma tática de negociação, e é possível chegar a um acordo com o presidente dos EUA."

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,72%, a 38.798 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 2,83%, a 20.789 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC permaneceu fechado.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, não teve operações.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 1,13%, a 2.481 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,44%, a 22.793 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,09%, a 3.823 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,06%, a 8.374 pontos.

(Reportagem de Jiaxing Li e Tom Westbrook)