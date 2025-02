SP: Acidente com cinco carretas interdita rodovia Anchieta

Um acidente com cinco carretas no km 45 da rodovia Anchieta, na altura de Cubatão (SP), deixou a via interditada, formando um longo congestionamento. As colisões ocorreram às 14h47 de hoje.

Uma pessoa ficou ferida; seu estado de saúde não foi informado.

O que aconteceu

Os veículos se envolveram no acidente depois que um deles perdeu o freio, segundo a concessionária EcoVias. Duas carretas foram retiradas, e às 16h20 foi iniciada a retirada de um terceiro veículo.

Rodovia ficou interditada por quase toda a tarde no sentido do litoral. O trecho do km 32 ao km 45 segue interditado; há congestionamento entre o km 13 e o km 18.

Até as 18h39, as faixas 1 e 2 estavam totalmente bloqueadas. A Interligação Planalto também está com lentidão devido ao acidente, entre o km 1 e o km 6.