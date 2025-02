5 sinais discretos do início de uma química intensa entre duas pessoas

Muita gente acha que dizer "estou a fim de você" é a melhor maneira de expressar aquela química entre duas pessoas. Mas nem sempre quem ouve a frase acredita, porque não é dessa forma que a pessoa vai realmente se sentir envolvida pelo sentimento alheio.

Existem diversas formas de expressar e perceber a atração, e cabe a cada um afinar a sintonia entre o que comunica ao outro e o que recebe.

A seguir, veja alguns sinais sutis:

1. Aproximação

Imagem: Getty Images

Quando estamos interessados em alguém ou em algo, naturalmente nos inclinamos em sua direção. Isso pode ser um sinal de que estamos tentando nos aproximar ou prestar mais atenção. Na linguagem corporal, esse comportamento pode ser interpretado como um indicador de atração.

2. Toque

Se vier acompanhado de toque, as chances de "dar match" aumentam. Quando alguém de que gostamos nos toca, mesmo que seja um toque casual no braço, pode desencadear a liberação de oxitocina, também conhecida como "hormônio do amor". Logo, acaba fazendo vocês se sentirem mais conectados e atraídos.

3. Olhar fixo

Imagem: PeopleImages/Getty Images

Engana-se quem pensa que pode controlar o que está sentindo. O psicólogo Ronaldo Coelho explica que as emoções da pessoa são os sinais de interesse e satisfação que o corpo produz involuntariamente.

Quando estamos muito interessados, a nossa pupila dilata, o olho tende a se lubrificar mais e nosso olhar tende a repousar por mais tempo sobre o que nos interessa. Ronaldo Coelho, psicólogo

O brilho no olhar também tem a ver com felicidade. "Estar feliz tem a ver com experimentar um profundo interesse, seja por uma pessoa, uma coisa, uma atividade ou a própria vida, somado à sensação satisfação", ressalta o psicólogo.

4. Segurar as mãos

É uma linguagem corporal, uma comunicação não verbal instintiva, que expressa pensamentos e é rica em sentimentos. "Com ela, podemos nos acalmar e obter conforto, segurança, alívio físico, mental e emocional", explica Myriam Albers, especialista em terapia cognitivo-comportamental.

A depender do contexto, pode representar romantismo, lealdade, encorajamento, apoio e autoafirmação, enumera Albers. Às vezes, basta a intenção para ficar evidente, como na pintura "A Criação de Adão", de Michelangelo, que representa a conexão humana com o espiritual.

5. Sorrisinhos

Um exemplo típico é quando você sai para passear com o cachorro, cruza com alguém fazendo caminhada que lhe cumprimenta e, dias depois, no mesmo local e na mesma hora, já trocam sorrisos e pequenas risadas, conversas sobre intimidades e sentem um clima "diferente" no ar. O vínculo afetivo com a pessoa que gerou a emoção influencia a reação.

"Caso haja uma boa relação, a probabilidade de isso acontecer é muito maior", diz o neurologista Leonardo de Sousa Bernardes. Segundo ele, além da empatia, o contágio emocional está relacionado também à simpatia, que, embora seja similar, é melhor traduzida como a capacidade de compartilhar um sentimento.

Atração nem sempre tem a ver com beleza

Se for o seu caso, a chance de se sentir emocionalmente atraído por um número maior de pessoas é esperada, principalmente se as ideias, gestos e palavras dessas pessoas lhe fizerem bem e levantarem seu humor e sua autoestima. Além disso, todos temos tendência em nos atrairmos por quem nos trata com gentileza, respeito, exclusividade.

Por isso, nem sempre a atração coincide com o padrão de beleza vigente, explica o psicólogo Yuri Busin. "Há quem prefira as qualidades, o charme, o bom humor, ou até considere alguém bonito, mas não interiormente, por isso não sente vontade de querer se relacionar."

Quando o outro é semelhante a nós em atitudes, hábitos, interesses e valores, há a chance de a atração despertar. Também é comum haver um interesse maior por pessoas que representem algo que gostaríamos de ser, ou ter.

*Com informações de reportagens publicadas em 28/03/2022, 06/06/2022, 28/05/2019, 09/04/2024, 17/08/2023, 12/07/2022.