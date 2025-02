Whey protein: como escolher e não cair em armadilhas

O whey protein (proteína do soro de leite) é um dos suplementos mais conhecidos e usados por praticantes de atividades físicas. Ele ganhou o posto de "queridinho de quem treina" principalmente por oferecer todos os aminoácidos essenciais para a recuperação e construção muscular.

Mas antes de você colocar o produto na coqueteleira e sair agitando o item pela academia, é importante entender a diferença entre os tipos de whey para fazer a escolha mais adequada às suas necessidades. Lembre-se que é essencial se consultar com um nutricionista antes de consumir qualquer suplemento.

Isolado, concentrado ou hidrolisado

Existem três tipos de whey protein e eles variam de acordo com o modo de produção e a quantidade na composição de proteínas, gorduras e carboidratos.

Concentrado: É o que tem entre 70% e 80% de proteínas. O soro do leite passa apenas por uma filtragem e conserva carboidratos, minerais e gorduras do leite. Em geral, contém lactose.

Isolado: Apresenta cerca de 90% de proteínas e contém menos lactose, gordura e minerais. É obtido por técnicas rígidas de extração e filtragem, o que faz com que seja uma proteína praticamente "pura".

Hidrolisado: Oferece as proteínas pré-digeridas para serem absorvidas mais rápido pelo corpo. É uma versão isolada do whey que passou por um processo de quebra dos aminoácidos, facilitando a digestão e absorção dessas substâncias pelo organismo.

Vantagens, desvantagens e indicações

Imagem: iStock

O mais importante na hora de escolher o tipo de whey protein é avaliar os objetivos que se deseja atingir a partir do seu consumo.

Concentrado: mais barato e menos proteico

Por mais que tenda a ser mais barato, uma dose oferece teor proteico menor. O processo de digestão e absorção da proteína é mais demorado do que o dos outros tipos. Pode ser indicado para quem precisa consumir alta quantidade de proteína diariamente, para quem faz dieta low carb ou cetogênica.

Isolado: maior concentração de aminoácidos

Geralmente, contém cerca de 90% de proteína e um teor muito baixo de carboidratos e gorduras — muitos suplementos desse tipo nem contêm essas substâncias. Logo, a concentração de aminoácidos por dose no whey isolado é maior do que no concentrado, e o produto é absorvido mais rapidamente. Pode ser indicado para atletas com treinos de baixa, média e alta intensidade.

Hidrolisado: mais caro, com menos BCAA

Tende a oferecer menos BCAA (aminoácidos de cadeia ramificada) que o isolado e é o mais caro entre os três tipos de whey. Pode ser uma boa opção para quem apresenta problemas de gases e má digestão ao consumir o suplemento isolado ou concentrado, e indicado para pré ou pós-treino imediato, a fim de melhorar o processo de recuperação muscular e de produção proteica.

Leia o rótulo

É recomendado identificar no rótulo do produto se o whey protein é o primeiro da lista de ingredientes, indicando que ele é o produto de maior quantidade na composição.

Cuidado com rótulos muito extensos e com palavras difíceis de entender, pois isso significa que foram adicionados muitos aditivos. Quanto menos nomes na lista dos ingredientes, melhor.

No Brasil, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) libera a venda de suplementos de acordo com o primeiro registro fornecido pela fabricante, sem periciar todos os lotes. Por isso, a orientação é evitar produtos cujos rótulos apresentem grande quantidade de maltodextrina, corantes, saborizantes, aromatizantes e conservantes.

Use com segurança

Para evitar situações como alergia aos componentes do produto ou algum tipo de condição médica que impeça o uso, o ideal é buscar uma avaliação especializada, inclusive sobre a quantidade a ser consumida.

Consumir em excesso pode levar a uma sobrecarga do organismo, já que, em média, necessitamos de 1 g a 1,4 g de proteína por quilo de peso ao dia para desempenhar todas as funções e promover o crescimento muscular.

Também é contraindicado o consumo de whey para substituir refeições, a menos que seja algo esporádico e por alguma emergência. Os suplementos alimentares, como o próprio nome já diz, são para suplementar a alimentação, e não substituí-la.

Quando devo tomar o whey protein?

Durante muito tempo, acreditou-se que era essencial consumir o whey imediatamente após o treino, pois esse seria o melhor momento para o organismo absorver os aminoácidos que vão reparar os músculos. No entanto, já foi comprovado cientificamente que para obter bons resultados na musculação basta consumir ao longo do dia a quantidade total de proteína que seu corpo precisa.

Tomar o suplemento logo após o exercício não traz melhores resultados de ganho de massa.

*Com informações de reportagens publicadas em 15/03/2024 e 18/10/2022