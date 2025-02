WEG está posicionada para mitigar impacto de tarifas mais altas, avalia Itaú BBA

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - A WEG está estrategicamente posicionada para mitigar o impacto de tarifas mais altas, com implicações limitadas para receita e lucratividade, afirmaram analistas do Itaú BBA em relatório a clientes nesta segunda-feira.

No sábado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, determinou a imposição de tarifas de 25% sobre as importações canadenses e mexicanas e de 10% sobre os produtos da China. A medida passa a vigorar a partir de terça-feira.

Nesta segunda-feira, após uma conversa com Trump, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou no começo da tarde que os EUA suspenderam por 30 dias a aplicação das tarifas.

De acordo com Daniel Gasparete e equipe, em uma base consolidada, a WEG tem uma exposição de receita líquida de 25% ao mercado dos EUA, principalmente em transformadores e motores de ciclo curto.

Eles acrescentaram que, considerando o "footprint" da companhia, cerca de um terço desses produtos são fabricados nos EUA, outro terço no México e o restante em outras regiões.

Como resultado, explicaram, aproximadamente 8% da receita líquida da empresa será diretamente exposta ao ambiente de tarifas mais altas.

Os analistas ressaltaram, contudo, que, do ponto de vista operacional, a companhia tem várias alavancas para compensar as pressões relacionadas às tarifas.

A WEG, afirmaram, pode alavancar sua integração vertical e flexibilidade de fabricação para realocar a produção para instalações alternativas, mitigando assim os aumentos de custos diretos, semelhante ao que ocorreu na pandemia de Covid.

A equipe do Itaú BBA também destacou que as instalações adquiridas da Regal Rexnord, incluindo nos EUA, chegaram com 50% de capacidade ociosa e que ajustes de preços podem servir como um buffer parcial.

Eles ponderaram, entretanto, que o sentimento em relação às ações pode ser afetado no curto prazo.

"Apesar de não anteciparmos um impacto financeiro relevante, reconhecemos que a reação inicial do mercado pode ser motivada pelo sentimento, principalmente devido à incerteza macroeconômica mais ampla em torno das mudanças na política comercial."

Nesta segunda-feira, às 12h32, os papéis da WEG recuavam 1,31%, a 54,32 reais, enquanto o Ibovespa tinha variação positiva de 0,05%.

A companhia divulga seu resultado do ultimo trimestre e do ano de 2024 no próximo dia 26 e realiza teleconferência com analistas no dia seguinte, quando pode trazer mais informações sobre expectativas da companhia em relação às tarifas.