Vendas totais da Petrobras caem 3% em 2024, assim como produção de petróleo e gás

Por Roberto Samora e Andre Romani

SÃO PAULO (Reuters) - As vendas totais de petróleo, gás e combustíveis da Petrobras fecharam 2024 em 2,914 milhões de barris ao dia, queda de 3,1% ante o volume de 2023, informou a empresa nesta segunda-feira.

Já as exportações de petróleo, derivados e outros somaram 798 mil barris no ano passado, declínio de 1% na comparação com o ano anterior.

As vendas de combustíveis no mercado interno caíram 1,4% em 2024 ante 2023, para 1,719 milhão de barris/dia, pressionadas pela menor comercialização de diesel (-2,8%) e de gasolina (-4,1%), enquanto a empresa vendeu 5,8% mais querosene de aviação no ano passado.

A Petrobras informou ainda que a sua importação de petróleo e outros combustíveis somou 299 mil barris/dia em 2024, queda de 6,9% ante 2023. As importações de diesel recuaram 4,8% no ano, enquanto as de gasolina despencaram 71,8%.

A Petrobras reiterou que sua produção total de óleo e gás natural alcançou 2,698 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed) em 2024, conforme havia indicado ao final de janeiro. O volume representa uma queda de 3% ante 2023 -- a empresa reafirmou que o resultado ficou dentro da intervalo da meta, que varia em 4% para menos ou mais.