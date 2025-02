Trump transforma Musk em 'funcionário especial do governo' para 'burlar' regras públicas

Agindo rapidamente para reduzir o tamanho do governo dos EUA a pedido do presidente Donald Trump, o bilionário Elon Musk agora é considerado um "funcionário especial do governo", disse a Casa Branca nesta segunda-feira.

A designação permite que Musk, o homem mais rico do mundo, trabalhe para o governo federal, mas potencialmente evite regras de transparência sobre conflitos de interesse e finanças que se aplicam a funcionários públicos regulares.

Musk ainda dirige a empresa de carros elétricos Tesla e a empresa aeroespacial SpaceX, ao mesmo tempo em que preside a operação de corte de custos de Trump chamada Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês). Como presidente-executivo da SpaceX, Musk supervisiona contratos de bilhões de dólares da empresa com o Pentágono e a comunidade de inteligência.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que Musk é classificado como um "funcionário especial do governo". Uma segunda autoridade sênior da Casa Branca disse que Musk não está recebendo um salário do governo e está cumprindo a lei.

Os funcionários especiais do governo são nomeados para seus cargos por no máximo 130 dias, mas Trump não afirmou quanto tempo durará a posição de Musk.

O bilionário, que prometeu "reduções maciças à quantidade de funcionários" em toda a burocracia federal, atraiu um amplo escrutínio nos últimos dias, porque sua equipe recebeu acesso ou assumiu o controle de vários sistemas governamentais. As ações de Musk provocaram medo na força de trabalho do governo e o caos em algumas agências.

A Reuters publicou na sexta-feira que assessores de Musk encarregados de administrar a agência de recursos humanos do governo dos EUA bloquearam o acesso de funcionários públicos de carreira aos sistemas de computadores que contêm dados pessoais de milhões de funcionários federais, de acordo com duas autoridades da agência.

Musk também pediu o fechamento da Agência para o Desenvolvimento Internacional (USAID, na sigla em inglês), dizendo que a agência humanitária é uma organização de esquerda que não presta contas à Casa Branca.

Parlamentares democratas criticaram o que eles caracterizam como um bilionário não eleito acumulando poder demais sobre o governo federal.

Trump, que segundo autoridades confiou a Musk a supervisão da reformulação da agência, defendeu Musk nesta segunda-feira, mas disse que há limites para o que seu assessor pode fazer.

"Elon não pode fazer e não fará nada sem nossa aprovação, e nós lhe daremos a aprovação quando for apropriado; quando não for apropriado, não daremos. Mas ele se reporta a nós", disse Trump a repórteres.

"É algo que ele considera muito importante, e estou impressionado, porque ele está administrando, obviamente, uma grande empresa", acrescentou Trump. "Se houver um conflito, não o deixaremos se aproximar dele. Mas ele tem um instinto bom e natural. Ele tem uma equipe de pessoas muito talentosas."