Trump suspende tarifas sobre México por um mês e diz que negociações continuarão

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que vai suspender as tarifas planejadas contra o México e que as negociações continuarão para se chegar a um "acordo" entre os dois países.

Trump, em uma publicação nas redes sociais após telefonema com com a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, disse que participaria das negociações junto com os chefes dos departamentos de Estado, Tesouro e Comércio dos EUA.

(Reportagem de Jasper Ward e Susan Heavey)